石化狗滿面鮮血向人類求助　義工照顧5個月後牠竟變美少年

只要用心照顧，所有毛孩都是俊男、美女。 台灣有狗主5個月前遇到一隻黑狗「Q毛」，當時牠的臉部有大範圍的脫毛、潰爛，看起來非常可怕，不過狗主沒有放棄牠，不單帶牠看醫生、定時幫牠塗藥，經過5個月時間，Q毛現在已經脫胎換骨，變成一隻美狗！

錢小姐遇到Q毛時，牠的臉部有大範圍潰爛。（受訪者提供）

家裏養了16隻毛孩的義工錢小姐，平日不單時常參與流浪毛孩的救援活動，閒時還會照顧無家可歸的浪浪。她在五個月前，於花蓮遇到流浪狗「Q毛」，當時牠的臉部潰爛，看起來非常恐怖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

錢小姐接受《香港01》訪問時表示：「我去救援另外一隻狗的時候，在路邊看到Q毛。當時牠的臉上幾乎沒有毛，而且都是血。」及後，她帶Q毛到醫院治療，醫生診斷發現牠有毛囊炎。由於Q毛住的地區較偏遠，所以她只好拜託附近的朋友幫忙照顧，並為他提供Q毛需要的藥物，請朋友定時為Q毛塗藥、餵食。

▾▾▾點撃圖片放大：看Q毛變身經過，最後一張是正面照▾▾▾

+ 5 + 4 + 3

5個月大蛻變

Q毛也許知道大家都在幫牠，所以非常親人，每次上藥都非常乖巧，不會逃走。轉眼兩個月過去，藥物也開始起效，原本如石化般的禿臉，重新長出烏黑亮麗的毛髮。錢小姐每次經過附近，都會特意去探望Q毛，看到牠的改變也感到非常安慰，「看牠慢慢地長出毛髮，而且開始有笑容，轉變真的很大！我們從不知道牠原本長這麼漂亮。經過五個月，牠已經變成雄赳赳、氣昂昂的狗狗！」

「每一隻狗都是獨一無二，希望大家不要放棄牠們！」錢小姐把Q毛變身的經過分享到facebook群組「有點毛毛的」，不少網民都為Q毛的轉變感到驚訝，部分留言指：「不得不說米克斯的是傳奇」、「很用心的驚喜包」、「若每個飼主都能做到不離不棄與用心照顧疼惜，相信每個毛孩子都會是帥哥與美女」、「真的好可愛，好漂亮」、「完全無法想像是同一毛，有愛就是美」、「脫胎換骨的典範」。

▾▾▾同場加映：暖心寵物故事▾▾▾

台灣有位狗主日前上載了狗狗的「成長照」，記錄了愛犬從小到大的轉變。狗狗小時候看起來像隻小黑熊，但隨著牠越來越大，牠的黑色毛髮褪掉了，竟變成一位充滿仙氣的小公主！

▾▾▾點撃圖片放大：看媽寶蛻變成小公主的經過！▾▾▾

+ 24 + 23 + 22

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

▾▾▾點撃圖片放大：看Mya超萌照片▾▾▾

+ 44 + 43 + 42

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

+ 36 + 35 + 34

台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

▾▾▾點撃圖片放大：看奇蹟生還的小白貓「初一」如何變異瞳美貓▾▾▾

+ 18 + 17 + 16

這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

▾▾▾點擊圖片放大看，貓咪Dinah的蛻變過程▾▾▾

+ 11 + 10 + 9

瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看Nico大變身的萌照▾▾▾