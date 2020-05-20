安采妮稱受經理人控制　多次想輕生全靠寵物撐住：求你放過我

出名愛動物的藝人安采妮早前銷聲匿跡近一個月，日前卻突然發布短片，聲淚俱下哭求經理人陳達仁放過她，又指對方控制慾極強，4年來不但經常查問其行蹤，又不斷以電話短訊騷擾她，令她萌生輕生念頭，全靠寵物們才苦撐至今。其經理人陳達仁昨日（19日）開腔反駁指，因安采妮經常臨時失約，所以才會要求她定期交代行蹤及證明。

藝人安采妮日前（17日）在網上發表短片，交代過去一個月「失蹤之謎」，爆出經理人陳達仁種種控制慾極強的過份行徑，包括多次辱罵、經常以轟炸式電話及短訊騷擾其身邊朋友、更在其坐駕偷偷安裝GPS。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

藝人安采妮日前（17日）在網上發表短片，指控經理人陳達仁控制慾極強。（Facebook截圖）

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安采妮在片中披露電話錄音，證實陳達仁經常質問她行蹤，並多次以粗言穢語辱罵她，「佢講明唔當我係人，當我係狗」。她指，陳達仁要求她與表姐外出亦要以視像對話證實，有時更會突然在她面前出現，「對我真係好大嘅困擾！」另外，她又表示經常遭陳達仁電話及短訊轟炸，就連旅行期間亦多次被他致電騷擾，又以短訊辱罵及質問她是否「賣身」、「係咪去咗溝仔」等等。

安采妮稱對方常以退租威脅

直至4月1日，安采妮坦言終忍無可忍，因陳達仁竟連她相約領養者見面亦無法容忍。她當日相約領養者看狗，但因被陳達仁助手跟蹤，陳達仁隨即趕到現場，要求牽著她的手向其狗友打招呼，否則將致電業主退租。因安采妮欠缺收入證明，單位由陳達仁代租，又因她家中有多隻寵物，無法隨時搬遷，她當時只得無奈屈服。安采妮在取回3隻愛犬存放在陳達仁店內的骨灰後，便與他斷絕來往至今。

曾萌輕生念頭 全靠愛寵撐下去

經過4年合作，安采妮在自白中哭求陳達仁停止騷擾她，又提到曾多次萌生輕生念頭：「求下你，你放過我啦好唔好啊？過去4年我真係諗咗好多方法去結束自己，但真係一班仔女去支持我，先可以撐到今時今日。」為了避開陳達仁，安采妮指已將部分寵物交予義工照顧，而且長時間沒跟父母見面，就連病危的婆婆亦無法探望，「你係一個噩夢，安采妮呢個名我都唔會再用，因為呢個名係你畀我，希望你係我世界消失。」

陳達仁昨日開腔反駁指控，解釋指「事出必有因」。（Facebook@陳達仁）

經理人拍片逐點反駁

陳達仁昨日（19日）開腔解釋指，「事出必有因」，並表示因安采妮經常臨時失約，所以才會要求她定期交代行蹤及證明。另外，他又解釋並非存心騷擾對方旅行，但因「以前嘅旅行唔係咁簡單，懷疑全部係有根有據」，擔心對方故態復萌，才會不停致電轟炸對方。他又承認曾聯絡安采妮家人，但並非如她所指般惡意騷擾，而是因她突然人間蒸發，遂出此下策，目的只為好好洽談工作安排。

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