貓咪看金毛尋回犬影片不自覺戀上　這天牠收到媽驚喜：我有弟弟？

要是夢想成真，你會有甚麼反應？美國一隻貓咪迷上了金毛尋回犬，經常以看牠們的影片為樂，因此牠的飼主為牠準備了一份大禮，助牠夢想成真，那就是讓牠和日思夜想的金毛尋回犬成為室友！

每人都總會偏愛某種動物，正如有人喜歡貓，有人則喜歡狗。但原來不止人有著不同喜好，動物們也可能會尤其鍾情於另外某種動物。美國一隻名叫Harrie的貓咪對金毛尋回犬情有獨鍾，因此牠的飼主決定給牠一個驚喜，助牠夢想成真。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪Harrie對金毛尋回犬情有獨鍾。（Instagram@harrieandbaymax）

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飼主Alyssa在不久前發現愛貓Harrie似乎迷上了金毛尋回犬，她解釋指：「當我們播放其他狗狗的影片，牠（Harrie）從來不看；但每當我們播放金毛尋回犬的影片，牠就會停下來觀看。」自此，Alyssa不時也會在家會播放各種金毛的影片，以解Harrie的「單思之苦」。但隔著螢幕的虛擬接觸，又怎及得上有溫度的親身接觸？Alyssa決定為Harrie實現夢想，在上周帶了一隻小金毛尋回犬回家，並為牠取名Baymax。

初次看見Baymax時，Harrie表現得難以置信，不但瞪大雙眼盯著牠，甚至還不自覺後退了數步。Baymax眼見貓前輩看似冷淡，便自顧自地四處探索新家，Harrie則一直從後跟蹤牠。幸好，Harrie很快便反應過來，主動走近Baymax破冰。牠們現時偶爾會一起午睡，感情在短短一周內已增長不少。

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