重病都醫好　好心人月花十萬救浪浪　急為33動物籌醫療生活費

他竟因妹釘很難照顧，就帶牠去人道毀滅。最生氣是當日更是年三十晚，人人都在慶團圓。 動物收容所阿棍屋．創辦人 Ivy Tse

當可愛及健康的初生毛孩都逐一被領回家，阿棍屋很多時就剩下一群年紀較大，或是體弱多病的毛孩。而阿棍屋每月的總開支高達八至十萬元。但扛在Ivy身上的，不單是沉重的經費，原來背後還有段心酸往事。

↑ 觀看置頂影片了解毛孩被遺忘的傷痛。

「就算未有能力領養傷病浪浪，但都希望有心人能出一分力助養牠們。」Ivy親身呼籲。

【阿棍屋不被選中的毛孩】請即捐款助養妹釘及32隻浪浪們的醫療及生活費：https://bit.ly/36DfPEU

33隻浪浪以外，「01心意」助養計劃共有101隻浪浪需要愛！

沙律貓狗之家｜按此助養47隻毛孩

保護動物慈善協會（LAP）｜按此助養24隻毛孩

您的善款將直接落入「01心意」平台的動物慈善團體，《香港01》絕不向捐款者及慈善團體收取手續費及行政費。

【周五心意】專頁：https://www.hk01.com/issue/785/

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採訪：盧玉珍

攝影：吳志豪

剪接：吳志豪

動畫及圖像設計：周澤朗