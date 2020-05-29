【荃灣AEON】HÓME CÓORDY家品店進駐　8款$20內日牌貓狗零食推介

荃灣AEON今日（29日）重新開業，不但新引入日本人氣家品店「HÓME CÓORDY」及服飾品牌「iC innercasual」，更增設了3大新區域，包括寵物用品專區。寵物區內零食種類繁多，記者今日到場直擊，更精選了以下8款$20內的貓狗零食，各位寵主不妨趁假期逛逛！

日本人氣家品店「HÓME CÓORDY」再於香港開設分店，選址荃灣灣景廣場購物中心AEON，售賣逾千款日式生活用品。除此之外，荃灣AEON還引入了家居服飾品牌「iC innercasual」，並增設「美妝美容用品專區」、「寵物用品專區」及「潮流戶外用品專區」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

記者現場所見，寵物區以售賣貓狗糧食為主，另有部分寵物用品，如尿片、頸帶、貓砂。大部分寵物食品均為日本品牌，包括知名的「INABA」、人氣貓小食品牌「CIAO」、注重健康的品牌「Nisshin」、「SMACK」及「PETLINE」等。

荃灣AEON新設的寵物用品專區。（何穎琪攝）

該區零食種類琳瑯滿目，價錢亦算合理，不少定價均低於$50，而且現時至5月31日為止更有95折優惠，價錢更加划算。以下8款貓狗零食售價（正價）更低於$20，可謂全場實惠之選！

▼▼▼▼▼點撃圖片放大：精選8款$20內的貓狗零食▼▼▼▼▼

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▼▼▼▼▼點撃圖片放大：店內其他寵物糧食及用品▼▼▼▼▼

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除了寵物專區外，在2樓的「HÓME CÓORDY」更有最新的「涼感寵物床」發售，價錢由$129至$179不等。寵物床分為圓形及正方形，設有不同尺寸，記者實試觸感頗為涼快及柔軟。

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