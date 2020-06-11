【貓與鹿】不打不相識　流浪貓初遇小鹿即揮拳　日久生情竟戀上？

貓咪向來給人的感覺都是高高在上，看不順眼就會出手。這次一隻流浪貓初遇上小鹿，沒想到牠二話不說就是上前一拳揮去。但毛孩間的友情是奇妙的，日久生情下，貓咪和小鹿最終竟成了密友！

一貓一鹿竟然能成為好朋友，毛孩友誼真的是無分種族。（ig@dottie_thedeer）

所謂不打不相識，是否打過一場架，大家的友誼就會變得深厚呢？這次的主角是一隻浪貓，當牠遇到一隻小鹿時，完全沒理會身型上的差距，便使出揮出「喵喵拳」，雖然殺傷力不大，但卻顯得很不友善。沒想到時間會改變一切，牠們在相處後竟變成好朋友，甚至睡覺也要在一起！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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據上載相片到IG的Cort表示，一開始時她的朋在清理後院雜草時，發現了一隻剛出生不久的小鹿，本來以為小鹿媽媽就在附近，不久後就會帶走牠，所以沒有驚動牠。沒想到兩天後，這小鹿還沒離開。她的朋友擔心小鹿安全，於是便到處求助，最終輾轉來到Cort手上。

Cort見小鹿可愛又無家可歸，於是便收養了牠，並取名為Dottie。小鹿Dottie在Cort家健康地成長，而不久前，另一隻浪浪又不請自來，牠就是黑白貓O'Malley了。

不請自來的貓

Cort指這浪貓是突然出現的，當看到小鹿Dottie時卻一臉好奇，很想親近。於是Cort便拿出手機拍攝，沒想到貓咪上前後，便飛快地向Dottie揮了一拳。這不友善的舉動，令Cort心想小鹿和貓咪似乎夾不來。

但令人意外的，是浪貓從始以後便每天都來到，並經常與Dottie互動，甚至上前蹭蹭小鹿示好。所以Cort也為貓咪準備食物，希望牠可以多待久一點。

現在浪貓O'Malley還沒有乖乖讓Cort抱，所以牠還是一隻浪貓。但Cort表示，只要O'Malley願意，她很樂意把貓咪也收養！

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