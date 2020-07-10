另類寵物│媽迷糊間被嚇醒　以為插頭有蜘蛛　妹妹大叫不要殺！

近年另類寵物形成了一股新的風氣，各式各樣的寵物都有它的「市場」。 日前，有位媽媽早上起床，迷迷糊糊準備做早餐之際，便給女兒的「另類寵物」嚇一跳，並拍下「罪證」放到社交平台抱怨。

媽在facebook發文抱怨，指女兒沒把寵物收好，讓她大吃一驚。（受訪者提供）

「我要爆怨我女兒忘了收寵物⋯⋯」媽媽周依琳日前在facebook群組發文，指早上起床迷迷糊糊準備做早餐時，被眼前的景象嚇醒，全因女兒的「寵物」忘了收回去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她誤以為有「蠄蟧」（白額高腳蛛，又稱「喇牙」）爬在電制上。她接受《香港01》訪問時指出，「女兒晚上帶它一起吃宵夜，把它掛在椅背上，吃完忘記它了。」到底她家養了什麼「寵物」，害媽大嚇一驚呢？

▾▾▾女兒到底讓了什麼另類寵物，令媽大吃一驚，點撃圖片放大看訪問內容！▾▾▾

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媽媽把照片發佈到facebook群組「爆怨公社」，吸引多達5千多位網民點讚，部分網民留言指：「以為是薑皮」、「想說你沒事把生薑掛在那邊做什麼」、「我以為是稻草之類的」、「我第一眼以為是插頭壞了，爆線，覺得好危險」、「寵物！好酷喔！」大家看完照片後，又怎看這種寵物呢？

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未必人人都喜歡爬蟲類動物，但事實上牠們同樣可愛。這隻身形巨大的阿根廷紅泰加（蜥蜴）MacGyver，在IG上有21萬粉絲，可見魅力非凡，你也來感受牠獨有吸引力吧！

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近年另類寵物開始成為熱潮，剌蝟就是其中之一！當牠們感到驚慌的時候，便會把身體捲成球狀，利用身上的刺保護自己。只要牠們感到安全時，便會把呈放鬆的狀態，露出一張萌臉，這種反差萌迷倒不少寵主。來自日本的刺蝟Chopin，有著一張萌臉，而且攝影師主人最喜歡幫牠扮鬼扮馬，甚至為牠戴上假髮！不少網民都被Chopin的獨特造型逗笑！

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