貓哥哥當最美男模　兩歲妹好妹操刀　畫出世界級名作

寵物和小孩是天生的歡喜冤家，雖然他們彷彿總是相剋，但之間往往有著不少火花。一名網民的兩歲女兒日前興致勃勃，突然提筆為家中主子畫肖像，而主子又竟然乖乖配合定格，造就一張超抽象作品。

光是寵物就能為家中增添不少樂趣，再加上創意無限的小孩，彷彿讓家中秒變得充滿活力。台灣網民小介育有一名約兩歲的女兒，日前其女兒和貓哥哥「小跩」的有趣互動，令不少網民也忍俊不禁。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓咪「小跩」和兩歲妹妹感情要好。（Facebook@鍾宏玠）

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小介接受《香港01》訪問時表示，這對「兄妹」經常互相騷擾，但每次在打架後都會和好如初，一起入睡，感情要好。當時，妹妹原本正面對著電視繪畫，小跩卻以為妹妹在看電視，遂突然跳到桌子上動也不動，打算妨礙妹妹的視線。

妹妹眼見貓哥哥定格良久，便心血來潮為牠繪畫肖像。小介在約20分鐘後才發現兄妹間的溫馨互動，當時妹妹已大致畫出哥哥的輪廓。於是，媽媽便教妹妹畫出剩餘的部分。過程中小跩一直配合地坐在桌子上，偶爾低頭偷瞄妹妹的作品，而妹妹則努力地刻畫出牠的輪廓，作品充滿濃濃的抽象意味，成品讓爸爸小介也忍俊不禁。

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