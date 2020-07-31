【貓洗澡】最愛洗澡的小貓登場　怪異行為與心酸過去有關

大家都知道，許多貓咪都討厭洗澡，每當要洗澡時都要大戰一場。但在澳洲，有隻小貓咪卻與眾不同，牠喜歡與主人一起泡浴缸，甚致把洗澡泡泡放到頭上，牠也不會抗拒。媽媽更直指，「牠在水裏顯得更加放鬆！」不過，原來小貓愛洗澡，背後卻有令人心酸原因。

這隻小貓咪最愛洗澡，然後更要躺在媽媽大腿上好好休息。(fb@Tracey Lehmann)

這隻喜歡洗澡的小貓咪來自澳洲，媽媽Tracey Lehmann表示，每次去洗澡時，貓咪都想加入一起泡泡浴。當她分享這故事到網絡平台後，引起不少網民羨慕目光。

不過，Tracey補充了一句，原來小貓愛洗澡，背後是藏着不愉快的經歷，不過一切已過去，現在牠每次洗澡，都是享受着。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何貓咪喜歡洗澡，這與牠經歷有何關係？】

+ 3 + 2

Tracey還說，小黑貓Jinx除了喜歡洗澡外，也喜歡下雨天。就算被雨水淋得濕透，牠還是樂在其中。

沒人知道小黑貓Jinx為何喜歡洗澡，或許牠知道只有洗澡，才會遠離被跳蚤咬得痕癢的痛楚。但無論如何，牠再也不用流浪，不會再受跳蚤侵害的困擾。

【別被傳統的想法規限，說什麼貓怕水，貓與狗是世仇。齊來看看這對貓狗好友，牠們關係是如此親密】