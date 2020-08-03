【在家工作】橘貓霸影印機阻工作　媽報復將貓半身「私密照」曝光

在家工作已經成為世界各地上班族的新常態，隨著日子過去，不少上班族也發現Home Office暗藏不少引誘，當中最大的誘惑非寵物莫屬！日本一頭橘貓為妨礙飼主工作，竟然直接佔領影印機，害飼主不得不使出絕招還擊！

新冠肺炎疫情持續，世界各地的打工仔紛紛開始在家工作，其中一群最大的得益者正是每家每戶的毛孩，包括一頭來自日本的橘貓Kinako。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

橘貓Kinako眼見奴才終日待在電腦及文件前。（Twitter@ichigopants48）

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Kinako的飼主近日開始在家工作，終日待在電腦及文件前；但Kinako眼見奴才整天在家，不禁經常撒嬌博取關注。專心工作的飼主因在文件堆中忙得焦頭爛額，無暇理會牠，逼得牠決定提出抗議。就在飼主移走影印機上的雜物，準備列印文件之際，Kinako突然佔領影印機，賴在機上不願離開。飼主無奈之下默默地動動指尖，就這樣將Kinako的下半身列印出來，並公開這張「私密照」！

這張「赤裸」的下半身圖將Kinako的肉球列印得一清二楚，更意外吸引6萬多人讚好，網民們大讚其肉球可愛又誘人，不禁大呼「我想要這份影印本」、「好像在偷窺別人」、「是現代藝術」。

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