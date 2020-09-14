美國隊長｜Chris Evans IG誤發露鳥照　愛犬合照竟成功轉移視線？

39歲的美國男星Chris Evans憑着Marvel電影中「美國隊長」角色紅遍全球，受萬千影迷愛戴。但日前（9月12日），他在IG上分享story時，卻意外地上載了一張疑似自拍下體照片，雖然他已即時刪去，但眼利網民已截圖並在網上瘋傳。為停止這欺凌行為，Chris Evans的粉絲們即時作出對策，用愛犬生活照淡化事件。

事實上Chris Evans是暖男，他對狗狗很好，經常在IG上分享溫馨生活照。（IG@chrisevans）

在Marvel電影裏飾演「美國隊長」的男星Chris Evans，早前（9月12日）與友人玩遊戲時，意外地截取了一張手機相簿頁面，當中可看到一張黑白照，並配以不雅字句，被人認為是自拍的下體照。雖然當時人已迅速刪除，但仍被網民截圖瘋傳。

Chris Evans的粉絲為捍衛偶像，想到用愛犬合照來化解，只希望不要再出現欺凌事件。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Chris Evans的粉絲們，如何借偶像與愛犬合照，去淡化這不慎流出的不雅照】

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Chris Evans的粉絲們努力維護偶像，更表示「Chris Evans 個性害羞及患有焦慮症，希望提醒其他人停止網絡欺凌等傷害行為，助偶像度過難關。」

Chris Evans得到大批粉絲支持，除了因他外表有型，還有一顆溫暖的心。早前懷俄明州一隻德國牧羊犬突然失控撲向Bridger的妹妹，Bridger馬上挺身保護妹妹，慘遭狗隻攻擊，豈料狗隻還咬住他的臉不放，臉部被咬到嚴重受傷毀容。

美國隊長Chris Evans拍片為男孩打氣，更承諾會送一塊盾牌給他。（「nicolenoelwalker」IG影片截圖）

Chris Evans得知事件後，更特意拍片打氣，「我看到你的故事，你是個英雄，你做的事很勇敢又無私，你妹妹有你這樣的哥哥真的很幸運，你父母應該感到自豪」，又承諾送他一塊美國隊長的盾牌：「我們需要你這樣的人！」

這樣暖心的男神，難怪會迷倒這麼多粉絲。在粉絲們的努力下，Twitter裏以Chris Evans 相關的貼文，現在已是Chris Evans 的生活照、造型照和愛犬合照，不雅照已被成功洗版走。

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