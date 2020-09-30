中秋節人狗好去處｜酒店Staycation、寵物商場、海景餐廳一文看清

寵主們平時工作繁忙，未必有許多時間，可以同毛孩四出放電。不如就趁本星期中秋國慶一連4日悠長假期，同主子們來個食玩買假日遊吧！《香港01》記者為寵主精選了一系列活動，適合主人同狗狗一起叉電放鬆一下！

中秋國慶4日假期，主人不妨同狗狗外出放鬆一下吧！

酒店篇：

疫情關係無法外出旅遊，但其實香港一直都有不少的寵物友善酒店，寵主不如就趁短假期來臨前，趕快預訂同主子來一個「Staycation」吧！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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商場篇：

本港許多商場都是寵物友善，但各商場有不同的限制條件，主人帶狗狗入去行街時，要仔細留意。

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餐廳篇：

同主子逛完商場，不妨找一間寵物友善的餐廳坐下來放鬆一下，當中部分餐廳都設有露天座位，空氣流通，有些更可以飽覽海景，氣氛愜意，總有一間合你心意！

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身為廿四孝主人的你，趕快計劃同主子度過一個食玩買的完美假期吧！