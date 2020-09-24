日本虎斑貓全身沾滿粉要被生炸？網民轟虐貓　聽完主人澄清秒道歉

最近虐待動物案件不絕，網民都對疑似虐畜事情非常關注。早前日本有貓主在社交平台分享短片，片中看到他將一隻虎斑貓放入一個充滿「黃色粉末」的鐵盆入面，並不停將粉末放在貓咪身上，務求將牠全身都沾上黃粉。網民看到短片後，紛紛炮轟貓主虐貓，擔心貓主會油炸虎斑貓！

虎斑貓被主人放入一個充滿「黃色粉末」的鐵盆入面。（YouTube＠《タイピー日記/taipi》截圖）

日本貓主日前上載短片，短片中見到一隻虎斑貓被主人不停沾上黃色粉末，貓咪在片中不停掙扎，叫聲不絕，想從主人手上逃脫，看似非常辛苦。貓主並寫下「活潑的貓咪，沽上麵粉後可以炸了」，令大眾網民都以為貓主虐待動物，不停炮轟主人想將貓咪油炸。但原來事件背後是另有原因……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▾▾▾點擊圖片放大看，網民炮轟主人虐貓，轉頭極速道歉的原因！▾▾▾

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網民得悉怪錯主人虐貓之後，紛紛致歉，並感謝主人的幫助，從鬼門關救了貓咪一命，現時貓咪生活得非常健康，與家中其他動物亦相處融洽呢！

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