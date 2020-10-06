輕功水上飄、耍拳　每刻都超難捕捉　25張搞笑寵物攝影入圍作公開

2020實在是不容易過的一年，在受到疫情的困擾下，歡樂笑臉好像離我們很遠。不過，《滑稽寵物攝影獎（Comedy Pet Photography Award）》今年繼續舉辦，希望用這些搞笑有趣的寵物相片，令所有人都快樂起來。而且，舉辦這比賽目的，原來背後更有暖心原因！

輕功水上飄，你看狗狗四腳離地，牠已懂舞空術了？（Comedy Pet Photography Award）

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！ 這個相當有趣的攝影比賽，取名為《滑稽寵物攝影獎（Comedy Pet Photography Award）》，是由Paul Joynson-Hicks和Tom Sullam共同創立。他們除了想為大家帶來歡樂外，其實還有更重要的訊息想傳遞。而今屆更與 Mars Petcare攜手合作，同時又向寵物慈善機構Blue Cross捐贈10%的贊助費和10%的報名費，以示支持。可見這活動是相當有意義！

【點擊圖片放大看，這個逗趣的寵物攝影比賽，背後還想傳達什麼樣的訊息呢？】

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Comedy Pet Photography Award 本年比賽共收到來自 81 個國家，超過2,000份參賽作品。現時已截止參賽，並選出了40 個決賽入圍作品，大家可在的官方網站欣賞。

最終結果將在11月24日出爐！勝出攝影師更可獨得3,000英鎊獎金。

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土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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