天下貓貓一樣貓被facebook刪群　創辦人最擔心非不能復原　而是…

全港最多貓奴加入的facebook群組「天下貓貓一樣貓」昨日（10月15日）下午3時許突然被fb刪除。創辦人之一Antony Leung接受《香港01》訪問時表示，facebook在刪群時並沒有作出任何通知、目前被刪的原因不明，令他最擔心並非群組無法復原，而是...

天下貓貓一樣貓群組忽然遭facebook刪除。（天下貓貓一樣貓圖片）

昨日（10月15日）facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」突然被刪，創辦人之一的Antony Leung今日（10月16日）接受《香港01》訪問時表示：「唔知發生咩事。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

天下貓貓一樣貓群組在2014年成立，至今已經有23萬用戶加入，是最多香港愛貓之人加入的貓群組。Antony對群組被刪感到非常突然：「已經嘗試聯絡FB人員、議員，目前已經有議員幫忙調查原因。」

Antony說，過去一直遵守facebook的使用條款，群組的版規亦依照其條款而定立，嚴禁誣告他人、人生攻擊、買賣動物、任何犯法行為。過去如有網民發帖違反條款，facebook一般先發通知請他處理，而非直接刪除群組。對於群組無故被刪，他實在毫無頭緒。不過，最令他擔心的絕非群組無法復原，而是...

「天下貓貓一樣貓」創辦人之一Antony Leung。

▾▾▾天下貓貓一樣貓被刪，創辦人最擔心這件事？點撃圖片放大：看原因▾▾▾

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對於會否投訴facebook。他回答：「唔通去人哋鰂魚涌嘅公司投訴？人哋有人哋嘅規矩，如果真係復原唔到都無辦法，只係覺得好可惜。」Antony回顧6年前成立「天下貓貓一樣貓群組」全因當時「忌廉哥」、「萬寧貓」成為一時佳話，他想透過群組讓人知道所有貓咪都值得被愛：「想利用呢個群組，聚集更多喜歡貓嘅人，為爭取更多貓嘅福祉。」

Antony目前成立了一個「天下貓貓臨時群組」（傳送門），目前已經有5000千多位網民重新加入，歡迎舊雨新知加入，幫助有需要的貓咪。