拉布拉多緝毒犬搜到毒品即坐下　退役後牠每天坐廚房同一位置

工作犬默默為人類付出，牠們為了完成任務，從小學習搜救、緝毒，甚至放棄了一切的享樂。 日前台灣有位飼主在社交平台發文，指家中的海關退役犬過去只會在毒品前坐下，現在卻在另一件物件前坐下，讓她感到可愛又暖心。

拉布拉多尋回犬Deva現在每天都坐在這東西前。（facebook圖片：海關退役犬Deva、Frank及Monica豬豬日記）

台灣飼主婷婷領養了三隻拉布拉多尋回犬，分別是「Deva」、「Frank」和「Monica」，牠們以前都是海關退役犬，現在跟著媽媽一起生活，過著幸福的日子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「以前是搜尋到毒品就坐下。」媽日前在牠們的facebook專頁發表了一張照片，指愛犬Deva以前搜索到毒品就會坐下，讓領犬員檢查物品是否藏有毒品，現在牠卻時常在一個地方坐著，等待媽媽過來，讓她感到非常暖心。到底Deva在什麼地方坐下來呢？

▾▾▾拉布拉多尋回犬Deva現在天天坐在這東西前？點撃圖片放大：看爆笑真相▾▾▾

+ 11 + 11 + 11

「我家3隻拉拉本身就很愛吃。」媽接受《香港01》訪問時表示，，但過去由於怕影響嗅覺及工作的能力等，無法隨意給飼料以外的食物，「現在退休了，就是要享福了，就沒特別禁止了。」

其實Deva、Frank、Monica都會有同樣的行為，只是那天Deva恰巧給媽媽發現了，所以把牠的行為拍下來，並分享到facebook專頁，跟大家分享牠可愛的一刻。

▾▾▾往下拉繼續看暖心寵物故事▾▾▾

退役警犬Barry於去年3月因病離世，轉眼已一年，雖然Barry活潑的身影已不復見，但牠仍鮮活地存在於飼主Jess心中。對Jess而言，Barry早已融入其生活，成為不可分割的一部分，她至今仍持續更新著Barry的網上專頁。或許，這個小小習慣，早已成為她心靈上的慰藉，同時亦為他人帶來鼓勵。

▼▼▼▼▼點擊放大看Jess送別Barry的感人一幕▼▼▼▼▼

+ 22 + 22 + 22

不少人都曾經被小狗楚楚可憐的萌臉欺騙過，帶回家養幾個月後，才發現牠的樣子截然不同，根本就是詐騙集團成員！

台灣有位狗主在社交平台分享指，朋友送了一隻「拉布拉布多尋回犬」給她，結果她養兩個月後，狗狗的樣子竟然有超級大轉變，簡直是另一個品種。