撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-02-11 12:15

今日（2月11日）年三十不少港人都會提早收爐，回家跟家人、親戚享用團年飯，迎接農曆新年的來臨。 寵物跟人一樣，身體健康情況可能隨時有變，假日期間寵物突然發病，要臨急找獸醫電話地址，可能會延誤求醫。《香港01》為大家搜集了新春期間24小時應診的動物診所，以備不時之需！

一般來說，寵物要看急症，有以下情況：

意外：如寵物分娩時難產、由高處墮下受重傷出血骨折、遇上嚴重交通意外等。

中毒：帶狗狗散步時，意外地吃下了在草叢裡有毒的鼠餌等等。

中暑：貓貓狗狗的皮毛一般較厚，當天氣炎熱時，出現中暑昏迷，便應即時求醫。

突發病症：貓貓排尿困難、無尿、到處滴尿又或是血尿；狗狗突然出現胃反轉(GDV)（指狗狗一下子吃得太快太多後，又進行跑步跳躍等的激烈運動，造成胃部前後阻塞，胃裡的食物發酵而發脹），這均是危急的致命病症，要緊急處理。

如遇上以上急症，寵主便盡快帶寵物看獸醫。

以下為大家搜羅了各區獸醫診所，確認新年期間仍能提供24小時應診服務的相關資料，希望能為寵主帶來最大的便利。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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*以上資料只供參考，一切以各診所及醫院的最新安排為準。如發現有任何遺漏或者有資料更新，請電郵到anistory@hk01.com 我們會盡快更正。

同場加映：獸醫院接8宗狗中毒個案 4死2危殆 牠們全有共通點

警方早前（2月7日）接到一位印度女子報案，指她早前帶同狗隻到數碼港道公園散步，狗隻回家後不適，隨後死亡。2月9日再有獸醫醫院於Facebook發文指，截至今日上午已經收到8宗懷疑狗隻中毒個案，當中4死、2危殆，而且所有狗狗都有一個共通點。

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