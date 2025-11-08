幼犬訓練何時開始？發育未全易受傷　學好難記憶動作要把握這時機

剛領養的小狗，不要急着帶牠去訓練，因為剛領養回來的小狗不熟悉家裏的環境，並且年齡還太小，發育不完善，這個時候訓練動作很容易受傷，並且也很難記憶動作。



那麼，狗訓練動作分幾個月開始？相信也是許多朋友關心的問題。

下面就帶各位一起來了解一下👇👇👇

狗狗動作訓練指南：出生70天後開始，3個月訓練大小便6個月練動作（pexels；01製圖）

1. 出生後七十天開始訓練

狗訓練動作分幾個月開始？對於小狗的話，建議在出生後七十天開始訓練，一般來說在三個月到八個月的時候，都是比較容易訓練的時期，這個時期一定要抓住，在這個時候開始訓練，難度會低很多，也省心省力一些。由於狗狗的品種，智商等各方面的差異，所以學習速度都是不一樣的，所以訓練的時候要有耐心，讓牠逐步的去訓練，從而養成好的習慣。

2. 大小便的訓練

在三個月的時候，可以先讓牠開始大小便的訓練，先從培養規律大小便的訓練開始，在狗狗每次飯後的半小時，喝水以後的十五分鐘都會開始排泄，以及在每次睡醒後都會開始便便，這時要及時帶狗狗去廁所排便，一開始的時候需要引導，熟悉了以後就會定時去便便了。另外，可準備一個固定場所作為廁所，放上沾了狗尿液的報紙，這樣牠就會知道該去哪裏大小便了。

延伸閲讀：8個常見的狗狗訓練問題 大小便要訓練多久 獎勵代替懲罰更有效

3. 強度較高的動作訓練

在狗狗半歲大以後，就可以開始強度較高的動作訓練，比如說障礙物跨越以及跑跳的訓練。其中障礙物跨越訓練需要一開始帶着狗狗一起訓練，在準備跨越障礙物的時候發出「跳」的口令，然後和狗狗一起跨越，完成後給予獎勵。跑跳訓練需要通過食物引誘狗狗來到高處，然後對着食物進行跳躍，如果狗狗順利完成動作，可將食物作為獎勵。

以上就是關於狗訓練動作分幾個月的內容介紹，訓練狗狗的過程中，一定要根據狗狗的年紀劃分不同的科目進行訓練，在合適的時間段訓練效果才能達到最佳，感興趣的朋友不妨根據上述方法訓練自家愛犬吧。

