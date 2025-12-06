史上最可愛醋王！主人誇了別的狗一句　黑柴竟氣到跑去面壁思過

你家的狗狗喜歡吃醋嗎？



這天，網友@o23wpp看綜藝節目時，注意到了一隻非常可愛的狗狗，便沒忍住稱讚了一句。結果沒想到的是，家裏的黑柴聽到後瞬間醋勁大發。

牠雖然沒有狂吠或亂咬東西泄憤，卻直接跑到了牆壁旁邊面壁思過，彷彿在說：「我到底哪裏不好了？」

狗狗面壁思過（X@o23wpp）

網友也是瞬間被這一幕可愛到了，於是急忙過去抱起愛犬轉上三圈，再親了兩下。

許多人看到後紛紛表示：

「不要傷心啦！不管人家可不可愛，還是我們家的最可愛。」

「把額頭貼在牆壁上，不要傷心你最可愛了。」

「實在是悲痛萬分。」

「快點關掉電視啊，上面的毛快炸開變超級賽亞人了。」



【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】