狗室友睡相超差！1瘋狂行為令狗姐神經衰弱　秒露絕望眼神求救

這天，中國廣西一博主跟狗子說，讓牠等狗姐睡着了再睡。小傢伙聽到後，也是委屈壞了，小臉都快皺成了苦瓜。「可是我也好睏了！」

主人不讓狗狗比牠姐姐早睡。（抖音＠我的三土）

一開始，還以為是哪個偏心的家長，結果下一秒，就知道了原因……

狗子睡着後，直接原地練起了功夫來，硬生生就給了旁邊的狗姐一記飛腿：「看我踢不踢你就完了！」

狗狗睡著後就像在練功夫，動來動去。（抖音＠我的三土）

一旁的狗姐也是被折磨的都快神經衰弱了，只能用無辜的眼神向主人求救：「你怎麼還沒打死牠啊！！！」

狗姐被折磨得超級委屈。（抖音＠我的三土）

但誰知，這還只是個開始。狗子練完武功後竟然又開始在肚子裏燒起了水來，牠一邊睡，一邊發出一種奇怪的聲音。

狗狗睡著後還會發出超級奇怪的聲響。（抖音＠我的三土）

狗姐是徹底無奈了：「那邊水滾了你聽見了嗎？」

最後，忍無可忍的博主還是起身把狗子叫了起來。牠驚醒後一臉的諂媚，努力假裝清醒：「我沒睡～嘿嘿～」

狗狗被叫醒後一臉的諂媚。（抖音＠我的三土）

吃瓜群眾也是無奈了：

「開始：討厭偏心的家長。後面：該。」

「把牠們的窩隔遠一點吧，等下姐姐要神經衰弱了。」

「懷疑你，理解你，成為你。」

「看之前：真不理解，怎麼還在虐狗的。看之後：有時候牠要好好反思下為什麼早睡的不是牠。」

「兩隻狗都好命苦的臉，剛開始看見第一隻還覺得好命苦，感覺很同情，結果第二隻出來比牠還命苦。」

「第一次見睡相這麼差的狗。」

……



該說不說，牠這樣子，真的像極了我那睡的最早但卻打呼嚕的室友啊！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】