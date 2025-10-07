芝娃娃與鴿子都不完美　卻緊依偎一起互相扶持　奇蹟友情暖哭網民

最近，網上流傳着一張很溫馨的照片，照片中一隻不到2歲的小芝娃娃依偎在一隻鴿子的身邊，看起來十分可愛。



其實，這張照片來自於美國紐約的一間動物救援組織，在這個機構的動物都有個共通點──身上都具有不同程度的缺陷。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當然照片中的兩位也不例外。

+ 7

這隻芝娃娃名叫「倫迪」（Lundy），牠無法行走；而這隻鴿子則叫「赫爾曼」（Herman），牠無法飛行。或許是身上有着相同的悲痛，使牠們一見如故，初次見面就馬上投入到了彼此的懷抱之中。

這惺惺相惜的友情，真是令人動容啊......

相關閲讀：禿毛醜狗沒人收養險安樂死 女童落淚為牠請命 奇蹟重逢超感人（點擊連接看全文）

+ 6

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】