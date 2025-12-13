繁殖場狗狗被關籠9年怕到發抖　直到天使貓一舉動拯救了牠

博主@特納 在收容所裏領養了一隻9歲的狗狗「布魯斯」，牠是從繁殖場裏救下的狗，幾乎從出生開始就被關在籠子裏。



布魯斯的前半生過得不好，有很嚴重的心理陰影。

主人在家時，牠過得很拘謹，主人離開家後，牠會分離焦慮，覺得自己被拋棄了，只敢蜷縮在狗窩裏，一動不動。

但博主夫妻是雙職工，倆人都要上班，沒辦法24小時陪伴牠。

直到他們養了一隻小貓「但丁」。

但丁是從火災事故中救下來的貓咪，牠是一隻非常溫柔的小貓。每當主人離家的時候，但丁就會跑到牠旁邊，貼貼牠，陪伴牠，讓牠知道牠並不孤獨。

也就是在小貓安慰下，布魯斯逐漸敞開心扉。牠終於適應了居家生活，也敢走出自己的小角落，在家裏散步了。

現在的布魯斯已經是一隻非常愛笑的寶寶，每天充滿活力。

博主特別開心，她說：

「我有一隻很可愛且很有包容心的小狗，同樣我也有隻天使一樣的小貓。」



好溫暖的故事啊！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】