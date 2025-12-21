白柴到美容店剪指甲竟一動不動？癱在沙發像假狗 真實原因曝光
撰文：狗與愛的世界
博主家養了隻超級佛系的白柴，名叫「歐歐」。
這天，博主幫牠剪指甲，只見牠一動不動的癱在沙發上，看起來一臉無所謂，似乎是已經睡着了。
博主也是表示，平常的歐歐就很慵懶，就是非常「軟爛」的性格。
今年8歲的歐歐不太喜歡外人，隨便摸牠的話會生氣。
歐歐總喜歡在沙發上睡覺，被吵醒還會皺鼻生氣，去寵物美容時也是，自顧自地開啟休眠模式，任由美容師幫牠打理造型，真是天塌了都沒有睡覺重要。
好乖喔，看著看著自己都要睡着了。
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】