監視器拍到狗狗獨自在家玩瘋了 闖泳池花式跳水狂歡畫面超療癒
撰文：狗與愛的世界
外國一網友為了安全着想，在自家後院設置了一台監視器。結果沒想到的是，竟然意外拍到了狗子「Hamilton」獨自在家時狂歡的畫面！
一開始，大家都沒多想，想着就是狗狗跑到後院散步而已，結果下一秒，這貨竟直接撲進了水池，在裏面開起了party！
Hamilton開心壞了，從多個角度花式跳水，開心的心情簡直溢出屏幕哈哈哈！
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】