狗狗神奇功能盤點　會送書包、帶飯還懂引路　狗真的比人還中用

最近，總能看到一個組合：有用的狗和牠那沒用的主人……



1. 家裏最有用的來給最沒用的送東西來了

開學第一天，食堂裏跑進來了一隻叼着書包的小狗。聽別人說，是一位學生忘記帶書包了，小狗特意跑來學校給她送書包的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小狗在食堂四處打轉，眼睛一會兒瞅瞅這裏，望望那裏的，看起來特別無奈。牠的眼裏沒有一絲對學校的好奇，只有主人怎麼還不出來的尷尬：「主銀，你在哪裏？」

吃瓜群眾一整個爆笑：

「沒有困難的工作，只有勇敢的狗狗。」

「狗：要不是家裏偏心，上學的就是我了。」

「狗：一天天的淨耽誤事。」

「本來想聞聞主人的味道在哪裏，結果全是飯香味。」

「我還真遇到過，記得當時上幾年級的時候，我同桌沒有拿書包，他家小狗就叼來了他的書包，當時他不在，我就抱着那個狗說我的好同桌，你怎麼累成狗了。周圍圍了一群人，被我的演技折服了，於是成了大型哭喪現場。」

「狗：大饞豬！在哪！媽說找你要來餐廳！在哪！」

「他：老師，我作業落家裏了（其實沒寫）；狗：我給你拿來了。」

「牠甚至回家還得奶孩子！」

「和我剛打完飯準備找朋友卻死活找不到站在原地的無力和尷尬一樣。」



在自己回家拿和父母來送之間選擇了讓小狗送來，絕了哈哈哈！

2. 媽媽說我太懶不如狗我不信，直到看見狗狗帶飯

山東淄博一妹子自打放假後，便天天躺在家裏，懶得出門。妹子的媽媽也是無語極了，說她甚至還比不上家裏的狗子勤快，狗都能給她帶飯。

起初，妹子也只是笑笑沒有在意，結果沒想到是，打開門後，竟然真的看見了正在爬樓的狗子！小傢伙晃晃悠悠的正在找門，身上還掛着一兜子飯，模樣十分搞笑。「少主，朝廷的賑災糧下來了～」

妹子也是躺太久了，再加上有些驚訝，下樓頭有點暈，還不小心磕到了樓梯上。但那又怎樣，畢竟，狗子帶的飯是真香啊哈哈哈！

評論區辣評：

「狗給你帶飯，牠沒偷吃，你給狗帶就不一定了。」

「狗子有點實力，來的路上竟然沒被其他狗搶走。」

「牠甚至還用嘴指了一下身上的飯。」

「咱給小狗註冊個外賣騎手，讓牠送外賣補貼家用如何。」

「狗：要你何用，上靠老，下靠狗。」

「狗：我瞅瞅沒少吧，半道兒上差點讓隔壁村的狗給劫了。」

「所以狗已經晉升到嫡長女了。」



不敢想象，狗子這一路忍得多辛苦哈哈哈！

3. 回鄉下迷路了，爺爺讓狗子來帶路

刷到湖南一妹子在地裏不小心迷路了，於是，只能打電話給爺爺求助。爺爺聽到後無奈極了，便說會叫家裏的狗子「小白」出來接她。

結果沒想到的是，當狗子趕來找到妹子後，眼睛裏卻完全沒有見到主人的興奮，只有深深的嫌棄……怎麼說呢，搖尾巴是條件反射，不給好臉色是理所當然！「一會兒到家了，自己找根繩子拴着蹲門口。」

此情此景，作詩一首：

常記溪亭日暮，挖筍不知歸路。

興盡晚回家，誤入大山深處。

迷路，迷路，單犬來接費霧！



延伸閱讀：帶狗狗散步卻在途中遺失鑰匙 汪星人靠1招火速尋回：好驚喜

