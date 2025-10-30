即睇毛孩達人KOL訓練營狗狗組別最萌參賽陣容！

在「毛孩達人KOL訓練營」中，狗狗組別的參賽者各具特色，從活潑好動的柴犬到溫柔穩重的黃金獵犬，每隻毛孩都在主人的創意引導下，展現獨特個性與魅力。立即認識呢班可愛度起標的學員，緊貼牠們的社交媒體最新動態！



01 - Jelly

品種：柯基

性別：女仔

技能：討摸，fing patpat

自我介紹：大家好～我叫啫喱，以前大家會叫我做肥啫喱，宜家瘦左都係叫我做肥啫喱😆。

02 - 棉花糖

品種：唐狗

性別：男仔

技能：表情多多，動作俐落，仲話識坐定定笑笑口影相

自我介紹：棉花糖在粉嶺廢鐵廠岀生，之後流浪到7個月大才獲救。他天生膽怯敏感怕人，但在1歲多入屋後，因為有家人愛錫，蛻變成一隻自信活潑可愛狗狗。

03 - Jeffrey BB

品種：玩具貴婦狗

性別：男仔

技能：影相、拍片、指令

自我介紹：hello 我係Jeffrey BB！我係一個繁殖場被義工救出黎既小朋友，義工將我交托比媽咪。由果一刻開始我就跟住媽咪，周圍去探索遊歷，創造很多美好既回憶。媽咪話狗生短暫一定要珍惜每分每秒先至無憾。我既個性係好鍾意同狗狗玩、愛笑、親人 。媽咪話我好乖、影相、拍片，好定好合作，所以成日帶我周圍玩同影相。平時仲會拍一d有趣既小短片，逗大家開心。我係一個自信既小寶寶 好鍾意被稱讚，喜歡穿搭、扮靚、扮有型就最岩我。

04 - Mong mong 矇矇

品種：柴犬

性別：女仔

技能：坐定定笑笑影相，忍住唔食人食物、轉轉、hand hand

自我介紹：大家好，我叫矇矇，我係一隻超級中意人摸既柴犬，只要你企定/踎低，我就會成個狗痴埋你等你摸，開好飛機耳等你摸摸。另外我最中意既玩具就係玩波波，只要有波波，你叫我做啲咩我都得咖而且我從來都無整爛過玩具咖，所以大人細路都咁中意我！我最鐘意戴巾巾出街做靚靚，影相會坐定定任你影，唔會走黎走去架～

05 - Oppa

品種：法鬥

性別：男仔

技能：Ok

自我介紹：歐巴 Oppa 食飽就瞓，厭世臭串單眼佬，最愛阿豬媽。

06 - 海參

品種：玩具貴婦狗

性別：男仔

技能：坐下，握手，翻滾，裝死，使用按鈴，跳躍障礙物

自我介紹：我係兩歲半的海參，一隻黑色玩具貴婦狗。我嘅個性活潑，經常上山下海探險。毛色深嘅我，影相好困難，經常睇唔到眼睛。爸爸媽媽希望增進攝影技巧，拍出我嘅獨特魅力，成為新晉毛孩KOL。

07 - Coco

品種：混種

性別：男仔

技能：Hand hand

自我介紹：Coco 好似一隻迷你小白熊，有野食就咩都得😆，係一個陽光小男孩❤️。

08 - Chako

品種：秋田犬

性別：男仔

技能：最沒勞動力既姿勢都係我既技能

自我介紹：Hello，我係Chako，平時最鍾意係屋企瞓覺同一出街就搵最當風既位置吹風，日常比較佛系，但比人讚我靚仔就好開心😀。

09 - Coco ＆ Tobey

品種：柴犬＆小獵犬

性別：女仔（Coco)＆男仔（Tobey)

技能：Coco— 守龍門、坐定定影相、Tobey—有d才藝咁啦. 轉圈, 跳起, 花步, 識叫人等等

自我介紹：Coco 係一隻港女柴犬, 出名係靚女公主, 鍾意人讚佢「靚女」, 鍾意玩波波同蝦 Tobey哥哥, 最鍾意就係搵爸爸幫佢按摩。媽媽成日帶佢週圍去玩、去比賽、去中心活動、做義工, 過得充實又開心。Coco必殺技係坐定定、側側頭、心心眼、笑笑口, 啱晒做 model 啦.

Tobey係一隻獵犬, 佢嘅夢想唔係去打獵, 佢嘅夢想係成為一個食得、玩得、瞓得嘅全能 dog model. Tobey入水能游、出水能跳, 行山游水冇難度, 拋接波波新手好. 媽媽成日帶佢週圍去玩、去比賽、去中心活動、做義工, 過得充實又開心。

10 - Calbee

品種：比熊

性別：男仔

技能：中槍、speak

自我介紹：我叫卡洛B，男仔，今年5歲，係一隻短腳比熊犬，喜歡笑及親人類。平日最喜歡食同埋瞓覺，每日可以瞓足20小時。

11 - 薯蓉

品種：騎士查理王獵犬

性別：女仔

技能：Set、hand、down、stay、tag、give me five

自我介紹：薯蓉係屬於Cavalier King Charles Spaniel 品種，係香港來講，呢個品種唔算多，加上呢隻色更為小數🥰。正正因為咁，所以希望更多人類多啲認識呢個品種，等大家知道我地平時係勁痴人又勁嗲人。薯蓉最叻係可以1分鐘內搖尾超過100下🤭🤭，最鍾意就係著裙仔影靚相📸。希望大家都認識我地多d🥰！

12 - BuBu

品種：博美

性別：男仔

技能：轉圈圈、站立

自我介紹：My name is BuBu🐶，平時最叻喺賣萌、嗲人🥰。天生識得望鏡頭 露出招牌笑容📸，提供滿滿情緒價值比人類 融化大家嘅心💙。

13 - Cookie

品種：貴婦

性別：女仔

技能：請請

自我介紹：活潑，集中力強，鍾意去街街，一隻開心嘅狗狗，鍾意食嘢，鍾意黐住媽咪。

14 - 圓圓

品種：柴犬

性別：男仔

技能：Sit、turn、kiss、hand、被討摸摸面

自我介紹：我叫圓圓，雙子座港女一名。中秋節月圓之夜因為一滴眼淚厄左媽媽帶番屋企。 我有少少公主病，唔鐘意行唔鐘意玩又唔會亂食野 少少高傲甘啦！要本小姐心情好同你玩先會玩架。

15 - Moko & Ah Bu

品種：邊境牧羊犬 ＆ 松鼠狗

性別：女仔

技能：Moko - 接飛碟、sit、down、stay、hand、轉圈、paws up，Ah Bu - Sit, Down, stand, stay, hand, five, hello, paws up, roll over, sit pretty, 按鈴，轉圈

自我介紹：Moko外表是邊牧，卻住進哈士奇的靈魂，情格超級熱情、好動和友善，非常喜歡人類，跟所有狗都想做朋友，長期保持興奮狀態，但當見到飛碟就會變得非常認真和專注，會露出牙齒等待飛碟飛出，表情非常有趣。

Ah Bu性格膽小慢熱，但對家人非常忠誠，總是將最大的熱情和滿滿的愛傳送給我們，雖然是l型狗，卻願意接納E型的邊境牧羊犬妹妹Moko，對Moko處處包容，能夠領養這2姊妹真的很感恩🙏🏻，每次拍照Ah Bu都會盡力配合，是我們家的專業小Model🥰。

16 - Jamjam

品種：博美

性別：女仔

技能：Sit, Stay, OK, Turn, Circle, Down

自我介紹：占占 / 津津 都唔係我~叫我 Jamjam 先識俾反應你✨

同Mami一齊返工嘅扮工狗💼，醉愛R痕 🥇大脾罅 🥈patpat

Jam: R我啦，我個大pat好jeng㗎🍑！

我係一隻少少笨拙，少少細膽，少少女生男相嘅小狗🤎。

17 - BooBoo

品種：柴犬

性別：男仔

技能：識得聽指令(Catch, Down, HandHand, Sit, 轉圈圈)、好鍾意跑步

自我介紹：BooBoo係一隻好乖、好安靜、好奇心重但又好細膽嘅柴犬。BooBoo最愛3寶，就係食、玩、瞓。BooBoo只要一聞到食物味或聽到膠袋聲，就會好乖乖Sit好等餵食。另外，BooBoo最愛玩追波波同要Boo爸遠距離拋玩具用口接實。如果BooBoo冇野食或者Boo爸唔得閒陪玩又或者Boo爸瞓教，BooBoo就會痴住Boo爸腳邊瞓教休息。

18 - Alex新仔

品種：玩具貴婦狗

性別：男仔

技能：玩波波，扮鬼扮馬，請請，普通指令

自我介紹：

Alex 方力新

3歲 男

體重:8Kg

頸圍:33Cm

胸圍:48Cm

身長:40Cm

19 - Mong Mong

品種：博美

性別：男仔

技能：抱抱，討吃，跨欄，擺pose影相

自我介紹：我叫矇矇！外表係松松少見的忌廉色，加上特色四蹄踏雪，背脊有天使翅膀。我係隻超級E狗，任何人任何狗我都超級鍾意。夢想係成為top model 嘅我，見到鏡頭就會自動擺出燦爛笑容，導演一日未嗌cut， 我都會keep住！好pro㗎！讚我靚仔會笑得更加開心tim！萬試萬靈！

20 - Balie & Yumi

品種：柴犬

性別：女仔

技能：Stay > come > sit > 轉圈圈> kiss > hand > down > bang > stay (放食物係手)>ok(吃食物)>slop

自我介紹：Balie (讀Bali)係一隻5歲嘅小柴女，而Yumi亦都係一隻2歲嘅小柴女，佢哋呢個組合簡稱柴柴界BY2！😎 佢哋係係日本飛過嚟架，平時多數係日出康城出沒，最鐘意就係約埋d 狗狗朋友去公園奔跑。佢哋最出名就係佢嘅招牌笑容同埋親善大使嘅性格，希望將歡樂帶到俾大家。

