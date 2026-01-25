搬家不是棄養藉口！租客將貓反鎖險餓死 鄰居機警舉動成救命關鍵
撰文：貓與愛的世界
幾周前，一社區的租戶搬走了，物業派人過來翻修，好方便房屋再次出租。
然而，當工作人員到門口的時候，卻發現門上被周圍鄰居貼了一個紙條。
大概意思就是：搬走的這家人把一窩貓給遺棄了。
工作人員看到後，也是立刻重視了起來，趕快進房子搜索這隻貓。很快，他們就發現了貓媽媽。牠是一隻非常親人的小貓，一直在貼近人，渴望得到關注。
工作人員給牠暫時取了一個名字，叫「茜茜」，並跟着茜茜一直尋找小貓。
很快，就在管道口發現了貓寶寶。
但由於小傢伙們很靈活，很難被抓住，物業的工作人員只能聯繫動物救援幫忙。
於是，在專業人士的幫助下，最終將這一家小貓全都救了下來。
後來，貓貓們被送到了獸醫那裏接受檢查，醫生說：「還好送來的及時，牠們一家都有很嚴重的蛔蟲感染，要是再拖下去，就危險了。」
貓貓們就這樣留在救援機構療養身體，等到牠們恢復健康，過幾個月就會發布領養通告。
怎麼說呢，是不幸的小貓，遇到不負責的主人，但又是幸運的小貓，碰到了很多友善的陌生人。
好日子還在後面，加油成長吧~
【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】