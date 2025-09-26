貓咪刻板印象破滅！爆笑崩壞照大公開　證明這世界沒有醜貓

我們對貓貓都有些刻板印象，比如一提到橘貓就會想到貪吃的胖子，一提到奶牛貓就會想到深井冰（神經病的諧音），而一提到三花貓大家就會覺得是美女喵。



1. 三花貓側顏照

一位鏟屎官曬出家裏的英短三花貓的側顏，貓貓靠着牆角正想睡覺，滿臉睏意，想睡又還沒睡着。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不知道在心裏數了多少隻羊後，貓貓終於睡着了。睡得香香的貓完全不知道，此時自己睡覺的側顏被鏟屎官拍下來了，還被發到了網上。

再看感受一波三花貓貓圓鼓鼓的側臉~

看完後，有網友感到不解，不是說好的三花貓都是美女喵嗎？怎麼這隻三花貓貓不像美女的樣子。

哈哈哈，三花貓貓形象被毀，風評受害呀，而這一切都是鏟屎官造成的。其實，三花貓貓本身長得並不醜，不信看牠的正面照。不僅長得好看，肚肚上還有一顆小心心哦，隨時隨地都可以向人類發射愛心。

對於自己的醜照被曝光，貓貓表示很生氣。貓：記住了，下不為例嗷~

就像貓貓們犯錯後的態度一樣，知道錯了，但下次還敢。所以，貓貓醜照肯定還要繼續拍的。

2. 白貓長腿照

來看看網友@爛泥的分享，看看她把一隻絕美的白貓拍得有多醜。

這是什麼表情、什麼姿勢？

嗐，大長腿被拍出來了，可是這個眼神和耳朵是怎麼回事？貓貓想不變醜都難啊~

不過讓貓貓感到欣慰的是，最後有貓貓的美照。跟前邊幾張照片相比，簡直判若兩貓，美得讓人心動啊！

3. 黑貓抽象照

給貓貓拍出醜照，有時是人類故意的，但有時候是不小心的。尤其在給黑貓拍照時，不管拍得多認真，都時不時會拍出很抽象的醜照。

來看看家有黑貓的鏟屎官們，到底拍出了哪些抽象的黑貓醜照。

高速旋轉的貓貓鑽頭，只要你的頭轉得和貓貓一樣快，就能看清貓貓的長相。

玩逗貓棒玩出「刀光劍影」的感覺，四處飛舞的爪子，讓逗貓棒無處可逃。

黑貓抽象版略略略，你說可愛嗎？可愛！愛！

給兩隻奶牛貓拍合照，一隻一動不動地盯着鏡頭，乖乖拍照。而另一隻想整點不一樣的，拍出了看不清鼻子、嘴巴的抽象照。

嗷嗷嗷，貓貓在咆哮。看到長長的牙齒沒，就問你們害怕不害怕。

一隻貓明明只有兩隻眼睛，但拍下照片一看，竟然有這麼多眼睛。數一數，大概有10隻眼睛呢，哈哈哈太奇怪了！

有人說，鏟屎官就是自家貓貓最大的忠實粉，同時也是最大的黑粉頭子。這說得沒錯，鏟屎官會把自家貓拍得美若天仙，也可以拍得醜得沒眼看。但不管怎麼說，這都是鏟屎官對貓貓的愛啊！

