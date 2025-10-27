狗狗雷雨天機智操作　躲進廁所更用1方法蓋掉雷聲　超會保護自己

這天，12歲的狗狗「高士多」（Goose）獨自在家時，不巧遇到了雷雨天。



小傢伙嚇壞了，一聲雷聲後，牠直接溜進了廁所，並關上大門試圖抵擋天上的巨響。

可愛的「高士多」（reddit＠Goose26-2）

高士多特別聰明，甚至，還攀上了洗手枱，用鼻子推開廁所抽風扇的開關，試圖讓抽風機噪音能蓋掉雷聲。

就是說，這也太厲害了吧！

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】