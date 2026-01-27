寵物節攻略2026｜免費獸醫講座+即影即有+訓練器！桃花鳥居必打卡

寵物節2026｜一年一度寵物節將於1月29日至2月1日於灣仔香港會議展覽中心開鑼！今屆寵物節為期4日，約1,000個攤位進駐，涵蓋寵物糧食、服飾、玩具、美容、保健等攤位及品牌，寵主可以攜帶寵物入場一齊揀好嘢！《香港01》「好食玩飛」整合場內5大免費活動，其中OneDegree攤位更有免費禮物、打卡位及講座，入場人士更可玩遊戲贏取總值20萬的獎品！想知更多著數即看內文！



香港寵物展2026｜活動詳情

日期：2026年1月29日至2月1日（星期四至星期日）

時間：中午12時至晚上9時（1月29日至31日）｜中午12時至晚上8時（2月1日）

地點：灣仔會議展覽中心Hall 1

寵物節免費活動【1】新春主題打卡位——桃花滿滿鳥居

臨近農曆新年，當然要同主子影輯「開運相」！OneDegree攤位內設有「桃花滿滿鳥居」迎新春打卡場景，鮮黃色的鳥居配上粉嫩立體桃花，充滿節日氣氛，背景更寫上「2026 我要大魚大肉」字句，絕對是每位毛孩子的新年心願！

OneDegree攤位的新春主題打卡位以「桃花滿滿鳥居」為主題。

寵物節免費活動【2】免費即影即有——前往OneDegree攤位即可獲得

寵主帶同主子前往OneDegree攤位的打卡位，即可免費獲得即影即有一張。主人可以事前幫寵物扮靚靚著新衫，當日就可以留下獨一無二的珍貴回憶！（數量有限，送完即止。）

寵物節免費活動【3】攻「心計」挑戰——獎品總值20萬！

OneDegree攤位更設有緊張刺激互動遊戲「攻『心計』挑戰」，無須任何消費即可免費參加！只要完成挑戰，就有機會贏走總值高達20萬的獎品及禮物，包括多款寵物食品、盲盒、寵物清潔用品及寵物接送服務優惠券等。有得玩又有禮物，千萬不要錯過！

寵物節免費活動【4】寵物心SYNC解讀考驗——贏限量版寵物訓練器

你真的了解你的毛孩在想什麼嗎？只要下載《陪胖日記PawBook》手機APP、完成「寵物心SYNC解讀考驗」內的所有問題，並獲得滿分成為「神級貓／狗奴」，即可於香港寵物節2026期間親臨OneDegree 攤位，免費換領限量版寵物訓練器一個！

寵物訓練器近期十分流行，主人可以為寵物錄製語音命令或單詞，幫助牠們學會使用按鈕進行溝通，可以增加人寵之間的互動。

寵物節免費活動【5】寵物健康講座——了解寵物危疾風險

OneDegree擁有全港唯一寵物 CEO Plan®，近日全新升級高級危疾現金附加保障，增加涵蓋貓狗均常見的心臟衰竭及中風疾病。

註冊獸醫關妍慧 Dr. Kaylen將講解貓狗心臟衰竭及中風的相關風險。

OneDegree更特別邀請註冊獸醫關妍慧 Dr. Kaylen和OneDegree副行政總裁周美華（Emily）舉辦寵物健康講座，深入講解貓狗心臟衰竭及中風的相關風險、徵狀及預防方向，協助主人及早認識潛在健康問題，為寵物提供更全面的照顧，讓你能更專業地守護毛孩健康！

OneDegree x Dr. Kaylen 寵物健康講座｜活動詳情

嘉賓：OneDegree副行政總裁周美華｜註冊獸醫關妍慧Dr. Kaylen Kwan

內容：與大家深入講解貓狗心臟衰竭及中風問題

日期：2026年1月31日（星期六）

時間：下午2時15分至2時45分

地點：灣仔會議展覽中心Hall 1大會舞台

OneDegree

攤位：灣仔會議展覽中心Hall 1E C06