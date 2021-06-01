撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-01 15:46

早前，《萬眾同心公益金》節目中，雖然一眾女星如李佳芯、陳楨怡、馮盈盈以至汪明荃都盛裝出席，但成為全場焦點所在的，卻是公益金代表嘉賓江鈺琪Yuki。不少網民指她「好pure，好true」，在玩遊戲時亦全程投入。原來，Yuki也是愛狗之人，家住過億豪宅獨立屋，而3隻狗狗更可在家中天台歎日光浴，欣賞無敵大海景。

Yuki是愛狗之人，這是她的愛犬黑柴Kobe。（ig@kongyuki）

最近因出席《萬眾同心公益金》節目而成為話題的江鈺琪（Yuki），其實出席此類活動已不是第一次。據知，Yuki本身是豪門太子女，父親是有「燈芯絨大王」之稱的麗達集團主席兼全國政協委員的江達可，而且家住過億飛鵝山獨立屋。

Yuki在自己的IG裏，不時會分享與狗狗的合照，更不經意地透露了她家豪宅的環境。從分享的相片和影片中可看到，3隻狗狗會到天台曬日光浴，欣賞無敵大海景。又可以在室內玩滑板車、玩跳欄，每張狗狗的床都超大，足見她很愛錫3隻狗狗！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，江鈺琪的家究竟有多豪華，3隻狗狗在大宅裏的情況是怎樣的？▼▼

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點擊睇江鈺琪IG私照：

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