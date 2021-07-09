魔天使｜家中出現神祕黑洞令狗狗失蹤　最終在意想不到的位置尋回

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-07-09 08:06

原來不光人類喜歡玩躲貓貓，狗狗也是！ 台灣一網民家裡養了隻貪玩的魔天使「咪咪醬」，這天牠跟家人玩起了躲貓貓的遊戲，突然消失得無影無蹤。全家人急得將整個房間都翻了一遍，仍然找不到牠，難道家中有黑洞吸走了咪咪醬？

牠就是這次失蹤的狗狗「咪咪醬」。（耍廢的咪咪醬。受訪者提供）

居住台灣高雄市的飼主鄭衣洛接受《香港01》訪問時表示，咪咪醬現在三個月大，是個黏人的小女生、爸爸的小公主，性格非常活潑、喜歡撒嬌。媽媽還表示，別看牠小小隻， 吃飯速度超級快，10秒就可以吃光全部，十足是小飯桶！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天晚上大家都在房間休息，爸爸忽然發現咪咪醬神秘不見了！她指出：「因為房間有用圍欄圍住，所以我們確定牠在裏面，但是找了整個房間都沒看見。」當爸爸心急如焚時，突然聽到了咪咪醬的叫聲，才驚覺原來牠躲進這裏，簡直是躲貓貓之王！

▾▾▾點擊圖片放大看：到底咪咪醬躲在哪裏，令全家人都找不到呢？▾▾▾

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媽媽將照片上傳社交平台後，咪咪醬從「黑洞」探出頭來的模樣萌翻許多網民，紛紛留言表示，「牠赢了！第一名」、「牠應該很會玩躲貓貓！到底怎麼進去的」、「哇，秘密基地被瓦解了」、「躲貓貓的極致耶」、「那是人家的小秘密基地喇！討厭」。

▼▼同場加映：這個令狗狗感到失望的故事，來自台灣苗栗縣的網民所分享。爸爸指平日金毛尋回犬柚子就很喜歡去散步，每次讓牠上車，牠便知道可以去玩了。但這天，其實只是因為停電了，擔心待在家中太熱柚子受不了，於是才讓牠到車子上涼冷氣。當柚子知道不是去散步時，竟一秒變臉。▼▼

點擊圖片放大看，究竟柚子有多失望呢？看到牠的反應便可感受到！

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，小金的真實姓名！▾▾▾

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