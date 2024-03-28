嶺南高等研究院成立　促進跨學科合作研究　為社會推創新解決方案

嶺南大學（嶺大）宣布成立「嶺南高等研究院」，並於周二（26日）舉行揭牌儀式暨院士就職典禮。研究院將匯聚不同學術領域的國際知名學者及專家，促進跨越文理科的跨學科合作，融合尖端科技與博雅教育以發揮協同效應，在瞬息萬變的數碼時代，為嶺大學生裝備所需的技能及知識。



嶺南高等研究院正式成立，由秦泗釗校長（右三）主持揭牌儀式。副校長（研究及創新）姚新教授（右二）、協理副校長（策略型研究）鄺得互教授（右一），以及三位「嶺南高等研究院」院士，包括湯濤教授（左三）、張東曉教授（左二）及周敏教授（左一）一同參與。（嶺南大學提供圖片）

「嶺南高等研究院」揭牌儀式暨院士就職典禮由嶺大校長兼韋基球數據科學講座教授秦泗釗主持，他在致歡迎辭時表示，該院正積極招攬更多頂尖學者擔任院士，以提升嶺大、香港以至大中華區其他學術機構文理學科的國際形象，期望該院結合科學與博雅教育進行研究、教育和創新項目，通過跨學科和跨領域的協作，利用科技增進個人創造力和培養慎思明辨的能力，為社會複雜問題提出創新解決方案。

研究院成立後，除了透過舉辦不同會議、工作坊及論壇，為各地研究員及專家建立一個交流知識和參與討論的平台外，更會安排一系列主題演講和講座，邀請來自不同學術領域的傑出學者分享其寶貴見解和專業知識。研究院計劃舉辦嶺南大學傑出研討會（Lingnan University Distinguished Seminars, LUDS），安排知名學者和專家參與專題演講，促進學術界的互動交流。此外，嶺大在未來亦將積極與其他院校攜手進行研究，以取得更多合作成果，進一步擴大研究院的影響力。