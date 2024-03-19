嶺大元宇宙虛擬實境校園招本科生　冀吸引更多非本地生報讀

嶺南大學推出以本科招生為主題「嶺大元宇宙2.0」，透過虛擬實境還原屯門校園，集參觀、搜尋等於一身。嶺大協理副校長（學術及對外關係）劉智鵬表示，2024學年起八大非本地生學額將增加一倍，預計非本地生申請人數增加，因此推出虛擬校園，讓有興趣報讀的學生隨時隨地可探訪校園、獲取入學資訊，冀吸引全球更多學生入讀嶺大。



嶺大推「元宇宙2.0」，盼突破時間、地域界限，方便學生了解入學資訊。

用家透過電腦或智能手機，即可進入「嶺大元宇宙2.0」以第一視角參觀嶺大虛擬校園，以及走訪該校4所不同學院（文學院、高學院、社會科學院及跨學科學院），透過文字、圖片、短片、社交專頁等獲取最新課程資訊。另外，虛擬校園設有粵、普、英3語聲音導航，可引導用家到訪校園不同地方，猶如置身屯門校園一樣。

劉智鵬解釋，以往嶺大開放日常跟其他大專院校撞期，許多學生會因嶺大位於屯門而選擇到訪其他院校，因此創立虛擬校園，故希望透過「嶺大元宇宙2.0」打破時間、地域界限，讓本港和非本地生能隨時了解嶺大資訊。

他續稱，雖然現時虛擬校園已設有即時通訊功能、分享直播畫面、小遊戲等功能，未來會不斷研發及更新，例如考慮加入各項比賽及表演等互動元素，以及虛擬宿舍，吸引更多海外學生入讀。