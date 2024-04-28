未來就緒成職場必備特質　滙豐港大商業案例賽助新一代實踐創新

「2024滙豐／香港大學香港區商業案例比賽」3月舉行，科技大學隊伍以自身經驗出發，為本地龍頭航空公司設計面向年輕顧客的服務提升方案成功奪冠，並將代表香港出戰5月亞太區比賽。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝表示，希望透過比賽為大學生才提供更多發展機會、與商業世界接軌。香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監陳炳雄亦認為比賽是學生實踐所學的平台，並盼能推動更多創新項目。

談到當今人才所需具備特質，二人都認同「未來就緒」（Future readiness）是其中之一，也就是要以開放態度面對變化，持續學習並提升技能，掌握科技推動社會創新。



今屆比賽要求參賽隊伍為一間航空公司提供企業諮詢，利用設計思維為基礎去制訂解決方案，以助企業應對行業變化及突發狀況。招智輝指，參賽者在現場才會獲知題目並需在3小時內分析案例，再以手寫膠片提出商業方案、回應評判團提問，所以比賽十分考驗參賽隊伍臨場發揮，同時要求學生具備分析能力，並且要對不同行業範疇都有一定認識。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝（左）、香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監陳炳雄（右）

他表示比賽宗旨之一，是讓學生有機會去和現實商業世界去接軌，因此專門邀請案例中的企業代表擔任評判，以第一身角度對評分，而賽後亦設有分享環節，讓參賽者與評判團直接交流。他期望透過比賽，讓新一代人才有更多發展機會。

談及現時人才需具備甚麼特質，招智輝以銀行業為例，指出人才除了要具有行業知識、分析能力、溝通能力等基本技能及素養外，不少僱主都十分看重求職者或僱員是否做到「未來就緒」（Future ready），也就是適應變化的能力，包括持續學習提升技能，掌握最新技術或工具提高生產力等，「科技轉得幾快都好，都要知道那些都是機會，要正面地看待將來的挑戰。」他又觀察到，香港學生掌握商業知識且具備創意，加上參賽團隊成員背景多元化，這些都是香港參賽隊伍的明顯優勢。

滙豐銀行慈善基金諮詢委員會秘書長招智輝（右）、香港大學經管學院創新與創業研究中心副總監陳炳雄（左）

陳炳雄教授對未來人才需求亦有類似看法，他認為現今世界變化快速，不可能只靠一個人去完成一個項目，而是要靠團隊合作，而團隊成員背景各有不同，因此年輕人需要了解多範疇知識，做到跨領域思考，才能與不同持份者良好溝通。

談到如何應對新技術對職場的挑戰，陳教授認為，職場人士不必對新科技感到害怕，而是要以開放態度應對不同可能性，「因為是我們去帶科技，而不是科技去帶我們」，而參賽同學亦成功將這些可能性展現出來。陳教授又提出「前沿創新」的概念，顧名思義，就是先了解市場最新技術水平，將自身能力提升至應有水準；接著再思考自己想能否做多一點，了解企業、行業、社區以至整個社會的需求，找出應用場景；而最後就是將創新項目落地，以技術推動實質轉變。他認為前沿創新正是未來人才必備能力之一，而比賽正是同學實踐所學、推動創新的平台。

商業案例比賽香港區優勝隊伍成員、科技大學四年級生洪雲曄表示，比賽要求參賽者在3小時內研究案例、分析現況、撰寫方案、以財務模型衡量效益等，過程非常緊湊。他和團隊利用設計思維（Design thinking）方法，結合自身經驗以及大數據人工智能解決方案，幫助航空公司更了解年輕客群的需求，從而提升客戶體驗。在初賽成功奪冠後，他和團隊將代表香港出戰於5月26日至29日舉辦的「2024滙豐／香港大學亞太區商業案例比賽」。