新醫學院｜醫衞局指科大辦醫科尚在構思階段　現階段評論言之尚早

近年多間本地大學均曾公開表示有意開辦醫學課程，醫衞局發言人今日（8日）回應查詢時表示，醫衞局對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度。



醫衞局表示，自科大去年表示有意開辦醫科課程後，局方與科大一直保持溝通，而從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段，詳細方案仍在制訂當中。現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論有關計劃言之尚早。



科技大學。（資料圖片）

醫衞局發言人表示，局方對任何有助培育本地醫科學生和增加醫護人手供應的倡議一直持開放態度。自科大去年表示有意開辦醫科課程後，醫衞局與科大一直保持溝通，到目前為止局方收到科大方面數頁的初步構思及介紹初步構思的投影片。醫衞局從科大方面得悉有關計劃尚在構思階段，詳細方案仍在制訂當中。現時科大仍未向政府正式提交有關計劃的詳細方案，現階段評論有關計劃言之尚早。

發言人補充， 就培訓醫護人手，任何新開設的醫科課程需具備充足教學和培訓人員及設施以確保教學質素，亦需有助增加本地醫生的供應以應對本港日漸上升的醫療服務需求。政府會按本地大專院校開設課程的一貫機制，考慮任何院校開辦醫學課程的建議。

醫衞局在審視醫學課程的建議時，會考慮醫療系統發展需要、本地醫療人力推算、教學和培訓人手供求、相關教學及培訓設施包括教學醫院等因素，亦會與相關政策局就大專院校發展、所需財政資源、校園土地供應等配套進行商討，方作進一步考慮。開辦醫科課程及提供培訓設施涉及龐大的公帑投入，課程亦需要經香港醫務委員會評審並獲得認可，畢業生方有資格註冊成為本地醫生。