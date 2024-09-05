都大本科生新生增23%　強調入學審查嚴謹　拒絕可疑申請

都會大學於今日（5日）舉行傳媒聚會，校長林群聲表示，新學年（24/25學年）收生人數增加，入讀首年學士學位及授課式研究課程的學生分別上升23%及13%，而非本地生比例則由上學年約14%上增加至本學年約19%，接近自資院校錄取非本地生比例上限的20%。



最近多間院校揭發有學生以假學歷申請入學，林群聲表示都大有專責小組負責審查入學申請，如發現申請有可疑將不會錄取學生。學術副校長關清平指，本學年申請和收生人數增加，本學年的可疑入學申請宗數亦按比例增加，涉及三位數字個案。



都會大學校長林群聲提到學校的多個收生數字都有所上升。（盧勁揚攝）

多個收生數字上揚 強調成績及學歷審查嚴謹

本學年超過1.4萬人選都大課程為大學聯招（JUPAS）首三志願，比上學年上升約6.5%，而經聯招入讀首年學士學位課程的人數約為1,900人，比上學年增加約24%。非本地生方面，申請及錄取人數連續5年創新高，本學年超過800人入讀首年學士學位，比上學年增加約22.5%。

林群聲表示，本學年非本地生接受都大錄取通知的比例高於預期，所以非本地生的比例增加速度比預期快。他指，受限於20%的非本地收生上限，來年或需減少錄取非本地生，希望政府可以提高自資院校非本地生收生上限，以回應需求。

談及有非本地生以假學歷申請入學，林群聲指不論學生來自哪裡，學校都會逐個小心審查。他舉例，如果內地學生以高考成績申請入學，校方可以參考內地資料庫核實申請，而其他考試亦可使用類似方法核實。另外，若涉及其他大學學歷，都大亦會要求相關大學直接將證明文件交給校方，認為現時做法足以核實學生成績及學歷。

視社會需求 將推更多應用課程

都會大學於今年3月獲教育局批准成為香港首間應用科學大學，林群聲指都大將繼續加強與業界的溝通，推出更多以應用為中心的課程。他又指，現時應用科學大學聯盟已經成立，秘書處設於都大，未來更多院校加入應科大之後，將深化合作交流，務求院校之間產生協同效應。

林群聲續稱，都大作為應科大會視乎市場需求設計課程，「唔會開冇學生讀嘅課程」，但目前並無計劃將所有課程都變成應用學位。

都會大學的新教學大樓預料將於2028/29年啟用，並以「構建社區健康樞紐」為概念，屆時大樓將設有診所，為區內居民提供醫療服務。（盧勁揚攝）

學生宿舍「MU88」投入服務 投資不影響學校財政

都會大學早前購置一間酒店作學生宿舍並命名為「MU88」，宿舍樓面面積約6萬平方呎，可容納超過400名宿生，並於本學年啟用，暫時有約200名學生入住。林群聲稱學校購置酒店的資金已經「儲咗好耐」，強調對學校財政沒有影響，未來不排除或會再購置物業。

他笑言宿生絕大部份都好開心，但由於學生無權選擇房間，而各房間尺寸及配置存在差異。例如無論房間現時設有一床或兩床，校方均只會安排一位宿生入住，而舍監及導師亦會了解學生需求，在能力範圍內滿足學生要求。

宿舍將於下學年裝修，日後會預留部份宿位供來自外地的交流生、教職員、以至是非本地生家長入住。