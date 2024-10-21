東華醫療影像學首屆學生逾半持學士學位　有消防員進修轉跑道

本港專職醫療人員如放射診斷師供不應求，加上行業穩定的薪酬待遇，吸引不少在職人士轉換跑道。自資的東華學院今年9月開設四年制醫療影像學課程，首屆33名學生中逾半已持有首個學士學位。有入職8年消防員的學生稱，留意到本港放射診斷師人才短缺，行業薪金和晉升前景理想，加上自己職涯陷入樽頸位，所以決定再進修轉行。



33歲的許文健就學前入職8年消防員，現為東華學院醫療影像學一年級生。(黃寶瑩攝)

任職8年消防員 遇事業樽頸 毅然進修轉投放射師

33歲的許文健是東華學院醫療影像學一年級生，就學前入職8年消防員。他說，不時會遇到獨居長者在家過身，屍體發臭才被發現的情況，又曾遇到有病人召喚救護車，需等待達45分鐘，送到公院後亦因病情，未能即時見醫生，令他覺得地區醫療資源緊絀，也對弱勢社群幫助未必足夠，觸發他思考投身醫療界的可能性。

同一時間，文健表示，近兩年消防員生涯面對樽頸位，包括薪金、晉升前景及行政方面問題，故萌生轉行念頭。大學時修讀細胞及分子生物學的他指，修畢醫療影像學後，可成為放射診斷師，起薪點達3.3萬，與目前當消防員的薪金差不多，轉行會失去如住宿資助等福利。

他續指，由讀書到入行初期，若對照繼續任職消防員，薪金會短暫停滯，但長遠而言，作為放射師的前景和職涯較理想。他舉例，剛入行為二級放射師，但三至四年後，已可成為一級放射師，起薪點達5萬元。

東華學院設有超聲波實習房，模擬真實診所情況。(黃寶瑩攝)

放射師未來10年人力短缺

放射專業人員有兩個工種，分別是放射治療師和放射診斷師。根據醫管局人力最新推算，截至2023年，整體放射師有約2900人，因應畢業生增多，中長期人力差距將逐漸收窄，預計在 2037 年後無短缺，當中診斷領域的放射師自2033年起將沒有短缺。

除了東華學院外，資助院校理工大學多年設有放射學本科課程，今年亦開設醫療影像碩士課程。東華學院醫療及健康科學學院高級臨床講師蕭樹寶表示，行業前景非常理想，放射師未來五年都是十分短缺，約十年之後才會達致平衡。他相信，隨著社會的變化，十年後放射師亦不會供過於求，舉例以往在其他院校教放射學課程，「學生十年前都擔心無嘢做」，但課程就業率每年達100％。

東華學院校長陳慧慈表示，東華學院以醫療護理課程為主，受本地學生歡迎，料未來收生仍然理想。(黃寶瑩攝)

文健表示，選擇醫療影像學，是因為對所使用的器材例如超聲波、電腦掃描及磁力共振等較為有興趣，有意繼續鑽研醫療科技。被問到是否適應重投校園生活，他表示，未有擔心，任職消防員期間，每年均有新血入行，與年輕人溝通並無問題，至於學業方面，以往在職時均有進修增值，例如考英文評級試、修讀行業知識課程，所以語文及溝通技巧亦無退步。

東華學院醫療影像學（榮譽）理學士課程主任賴偉強表示，今年課程有33位學生，若干學生持有首個學士學位。蕭樹寶補充，所有學生為本地人，而持有首個學士學位的學生「略多過一半」，應屆文憑試學生則略少於一半，但未有實際統計數字。他指，本身有學位的學生，年齡介乎20歲中至30多歲，文健亦非年齡最大的一位。

曾於新加坡任教的賴偉強表示，新加坡的市民到達若干年紀後，如有意在職場轉跑道，當地政府是十分鼓勵，並設有職業轉換計劃（career conversion programme ），當時教授的醫療專職課程，經常招收到這類計劃的學生，形容轉行十分普遍。

（圖左）20歲的甘詩敏是東華學院醫療影像學首屆學生，她表示自小對放射診斷有興趣，加上親人患乳癌的經歷，令自己決心入行。(黃寶瑩攝)

尚未取得專業認證 需時四年評估

東華學院醫療影像學目前尚未取得放射技師管理委員會專業認可牌照，蕭樹寶表示，要經過四年時間的評估，直至有首屆畢業生後，才有機會取得認證，按照東華學院開設醫療課程的經驗，「好少要等4年」，加上團隊具有經驗，對順利通過感樂觀。

醫療及健康科學學院教授鄧福禧表示，課程若要取得專業認可，師生比要達到1對15，目前教師團隊已有3人，達到首年課程師資要求，隨著學生逐年入學，未來會陸續招聘多8人。