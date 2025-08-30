內地醫科交流生威院手術室拍照上傳小紅書　中大醫學院表示遺憾

為了保障病人私隱，醫院範圍內一向嚴禁拍攝。不過，近日有一名內地女子在小紅書發帖文，並上傳多張醫院病房的相片，聲稱在香港的沙田威爾斯親王醫院實習6周，感到獲益良好，又指上傳相片只為了「回顧」，更大曬其中大醫學院學生證，另一張相片則疑有手術儀器入鏡。目前相關帖文已刪除。



中大醫學院今日（30日）回應指，對事件感到遺憾，將進一步加強措施，確保專業操守獲充分理解及遵守。至於該名在小紅書發文的女子，並非中大醫學院的學生，而是短期學習的交流生，並已完成學習，離開中大醫學院及威爾斯親王醫院。



有內地女子近日在小紅書上傳多張病房相片。（網上圖片）

該網民聲稱在威爾斯親王醫院實習6周收穫良多，讚揚香港醫院真厲害。（網上圖片）

香港所有醫院範圍都不准拍攝，不過有內地女子近日在社交媒體小紅書上，發布多張病房相片。該用戶聲稱在威爾斯親王醫院實習6周收穫良多，讚揚香港醫院真厲害，又指拍照只為了「回顧」，並特地在相片中配上「手術中，只能拍地板」的字句。

大曬中大醫學院學生證一台疑似手術儀器入鏡

根據相片顯示，其中一張主要拍攝醫院地板及在場人士的雙腿，惟旁邊一台疑似手術儀器入鏡，帖文和圖片配以「手術中，只能拍地板」的字句。另外的相片包括一張有兩名男女的合照，但不清楚上鏡者為醫院職員或是其他實習生；以及一張中大醫學院學生證。

該帖文隨即引來多名來自內地與香港的網民留言批評，有人強調醫院內禁止拍攝及錄影是常識。不久後，涉事用戶刪除帳號及相關帖文。

該內地女子上傳其中大醫學院學生證的相片至小紅書，並自行將左方的個人資料打格。（網上圖片）

中大醫學院︰涉事小紅書用戶為短期學習的交流生

中大醫學院回應指，經查證後，該名女子並非中大醫學院的學生，而是進行短期學習的交流生。根據資料，該學生已完成學習，並離開中大醫學院及威爾斯親王醫院。

中大醫學院強調，非常重視專業操守及私隱，有嚴格守則及指引規範在醫院範圍內的行為，對所有人士均一視同仁。

該小紅書用戶為短期學習的交流生，當時疑到威爾斯親王醫院實習。（資料圖片）

中大醫學院對於今次個別交流生的事件表示遺憾。（資料圖片）

強調所有教職員及學生均要接受入職培訓

所有中大醫學院的教職員及學生均有接受入學及入職培訓，其中明確包括醫院範圍內的行為守則、病人私隱保障、感染控制及醫學倫理等內容。中大醫學院會持續強調相關守則的重要性。

中大醫學院對於今次個別交流生的事件表示遺憾，將進一步加強措施，確保專業操守獲充分理解及遵守，共同秉持嚴謹標準，維護公眾對醫療專業的信任。