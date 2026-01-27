教大研發兩項AI教育工具　支援語言學習及情緒健康　數十學校試用

香港教育大學周一（26日）舉辦記者會，公布兩項教育科技成果：語言學習社交機械人Joey及情緒健康支援應用程式EmoCare。兩項成果不僅協助教師及社工善用AI提升學生的學習動力與專注力，亦關顧學生的情緒健康。兩款產品已於數十所學校試用，並獲得師生一致好評。兩個研究團隊均已成立公司，積極尋求與業界合作推動技術商品化。



研究團隊成員即場演示Joey。（教大圖片）

團隊研究顯示，使用Joey的孩童活動後段的專注力與平板電腦及外型較機械化的機械人相比提升5.43%。（教大圖片）

語言學習社交機械人Joey 3年惠及逾2000師生

社交機械人Joey，由教大協理副校長（學術質素保證）及心理學系教授楊少詩教授領導的研究團隊研發，專為K2至P3學童而設，其可愛面貌、生動的面部表情與手部動作，能有效吸引學童注意力。透過聆聽、共同講述及覆述故事等活動，Joey讓學童在自然交流中逐步提升英語的理解與表達能力，並促進社交及情感認知。

研究顯示，與平板電腦及外型較機械化的機械人相比，使用Joey的孩童於20分鐘講故事環節中表現出更持久的投入度，在活動後段的專注力較前者提升5.43%，效果與真人講故事相若，其英語故事理解分數亦高出21.2%。在18間參與測試的學校中，83%的教師認為Joey有效提升學童學習英語的興趣和動機。

Joey項目負責人、教大協理副校長（學術質素保證）及心理學系教授楊少詩教授介紹研發詳情。（教大圖片）

香港東區婦女福利會幼兒園校長黃婉儀女士及兩位老師在線上分享，認為Joey對學生與老師都有莫大的幫助。（教大圖片）

此外，Joey配備內容管理系統，方便教師上傳教學材料，並可透過AI技術生成圖片、聲音和理解練習，支援互動學習；系統同時提供學童的學習表現數據，協助老師調整教學內容，因材施教。

此項目獲創新科技署「創科生活基金」資助，至今已進入第三年，共惠及逾30間本地小學及幼稚園，服務2000多名師生，獲得學校、教師及學童的廣泛好評；並榮獲2024年加拿大國際發明創新大賽（iCAN）金獎及評審特選獎，以及2024年矽谷國際發明展（SVIIF）金獎及特別獎等國際殊榮。

研究團隊未來將繼續與不同學校合作，優化機械人功能，包括拓展機械人在其他語言學習領域的應用。團隊亦成立了初創企業EduFuture Robotics，推進研究成果商業化。

EmoCare項目負責人、教大數學與資訊科技學系教授宋燕捷教授介紹研發詳情。 （教大圖片）

EmoCare程式助學生調節情緒 已供700學生試用

另一方面，由教大卓越教學發展中心（CELT）副總監及數學與資訊科技學系教授宋燕捷教授領導的團隊研發的EmoCare程式，結合大AI與PERMA正向心理學模型，並透過日記反思、生成圖像、與AI夥伴對話及情緒追蹤，協助學生進行情緒調節與自我反思，建立正向心理狀態。

AI聊天機器人曾被視為一個低成本而便捷的大眾心理支援方案，然而不少研究顯示，這些工具可能引入偏見和失誤，甚至導致危險後果。有別與一般LLM生成的對話及圖像，EmoCare加入了PERMA正向心理學模型。用家如於系統日記功能中記載傷心或生氣的遭遇，系統會在生成相關圖像時加入正向元素，為用家的情緒或自我調解提供支持，避免他們過度陷入負面情緒。

團隊研究顯示，EmoCare用家使用後的幸福感指數平均提升達1.881分，較其他未加入PERMA模型的生成系統高出約14.6%。（教大圖片）

根據近700名曾試用EmoCare的中小學和大學生，包括68名有特殊教育需要（SEN）學生的統計數據顯示，用家使用後的幸福感指數平均提升達1.881分，較其他未加入PERMA模型的生成系統高出約14.6%。在SEN學生群體中，近94%在連續使用EmoCare一個月後，情緒狀態出現改善。

PERMA涵蓋PositiveEmotion（正向情緒）、Engagement（全情投入）、Relationships（正向人際）、Meaning（生命意義）和Accomplishment（成就感）五個維度。團隊分析發現，SEN學生特別着重在成就感方面獲得認同。

有約120位學生應用EmoCare的聖公會何明華中學校長金偉明認為，AI固然能培養同學們的學習能力，而EmoCare的特別之處在於同時關注學生的情緒與成長，讓教育更具人情溫度。

（左起）教大特殊需要與融合教育研究所執行所長冼權鋒教授、香港心理輔導中心藝術心理治療師周慶中先生，以及香港聖公會何明華中學校長金偉明先生分享對EmoCare的專業見解。（教大圖片）

EmoCare已於「一帶一路特殊教育國際研討會2025」及「創新科技嘉年華2025」亮相，並透過便攜式打印機即時生成日記內容及相關圖像，廣受學生、家長及教育工作者歡迎。由宋教授成立的初創企業MetaAI，現正積極尋求業界合作夥伴以推動商業化應用，期望讓其創新成果惠及香港、粵港澳大灣區乃至更廣泛地區的學生群體。