嶺大研究指僅兩成半父母願資助子女置業　學者倡增加資助出售房屋

現時政府未有特別針對青年的置業政策，嶺南大學研究生院一項就父母對「跨代住房支援」的調查發現，僅約四分之一（26%）的受訪父母計劃為子女提供置業資金援助，三成七人認為資助子女買樓不是他們的責任，近七成人則認為政府應提供更多資助房屋協助年輕一代置業。嶺大研究生院副教授（研究）及政策研究博士課程總監劉嘉慧建議，政府扮演更積極角色，增加資助出售房屋，例如居屋、綠置居等供應，並檢討退休保障制度，減輕長者對子女家用的依賴。



學者建議政府應增加資助出售房屋，例如居屋、綠置居等供應。（資金圖片/夏家朗攝)

研究團隊由嶺大研究生院、阿姆斯特丹大學及倫敦大學學院的學者組成，從「家長視角」深入剖析父母對「跨代住房支援」的看法。團隊於2020年至2021年隨機抽樣並以電話訪問1,012名與25至35歲成年子女同住於香港的父母，又與9位家長進行深度訪談。調查結果發現，六成七受訪父母認為子女未有財政能力負擔買樓自住，但僅約四分一（26%）受訪父母計劃在未來五年內為子女提供置業財務支援。另有三成七（37%）受訪父母認為，資助成年子女置業不是父母的責任。

僅三成父母考慮贈送現金助子女上車

而打算為子女提供財務支援的父母中，僅三成（32%）受訪父母表示考慮直接贈送現金協助子女置業，近半受訪者（48%）表示計劃混合「貸款加餽贈」的方式，另有近一成半人（14%）傾向借貸。

至於在沒有計劃提供財務支援的受訪父母中，超過一半人（56%）選擇讓子女繼續同住，作為非財務支援的形式。約三成人（31%）願意減輕子女的家用負擔，約三成人（31%）願意幫忙照顧孫兒。近半數人（45%）認同政府未能有效協助年輕一代「獨立生活」，近七成人（67%）希望政府提供更多資助房屋供應，協助子女「上車」。

調查指僅約三成受訪父母表示考慮直接贈送現金協助子女置業。（資料圖片）

公屋住戶傾向與子女同住

有接受深入訪談的父母表示，現行公屋入息限額較低，令高學歷、從事專業工作的子女喪失申請資格，形成「高不成、低不就」的困局。低收入父母，尤其公屋住戶，則傾向與子女同住，以應對晚年生活開支，部分家庭則依賴子女的家用來維持日常開支。

劉嘉慧表示，本次研究結果反映，雖然不少父母認為應該幫助子女，但整體而言，他們對直接的金錢資助較為審慎。而在過往政策曾協助上一代置業的背景下，不少家長認為政府同樣有責任協助年輕一代解決住屋問題。她又指出，世代之間住屋機會不均，令子女在住屋方面更長時間依賴父母，對接近退休、期望晚年自給自足的家長構成壓力，亦有機會延遲年輕人結婚、生育等計劃，長遠將對香港的人口結構與社會流動性構成深遠影響，因此她建議政府應扮演更積極角色，增加資助出售房屋，從而讓家庭資源能真正用於協助下一代向上流動。