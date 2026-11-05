講教育｜職場沉住氣：如何謙卑閉嘴，沉默留餘地

作者：時美真博士

在工作上，見到那些遇上再困難的事物，均能大事化小的高手，都會羨慕不已。但也明確知道，工作能力大多屬天賜，有些人（如筆者），再努力也只能在某個地點止步。



在工作上，另一個我也很渴望自己能夠做到，也知道並非不能做到，但就是一直做不到的，這便是在關鍵時刻能夠沉得住氣，閉上尊口。

年輕時覺得自己的父親在工作上很傻。明明對方在犯錯後還一直狡辯，或甚至口出諷刺，但父親總像聽不懂似的笑著不說話。後來才領悟這笑着的沉默，化解了多少矛盾、衝突。

有時對着一些年青易衝動的同事；連怎樣指導他們，筆者都覺得戰戰兢兢。因為一不小心就會觸動了對方不知有多高的臨界點。少則即時黑臉，大則拍枱而起，寧願另覓高就。坦白說，以現時香港就業情況，很少需要擔心請不到人，只是看到一位明明能力如此高超的青年，只為那一刻湧上來的一口濁氣，令自己無法與其共事，也實在無言。

不過，曾幾何時，自己也是同一樣的衝動分子。現在回想起來，也要稱讚當年那個老闆也真的是修養絕佳。我連基本做人禮貌都沒有；在他面前大力關門，以示憤怒。但老闆仍能大人有大量，一笑置之。修養高下一眼便看得分明。

一再的衝動，沉不住氣；讓我在就業上曾經為此付上沉重的代價。回頭看這些慘痛的經驗，真是最切膚的學習方法。

如何能在關鍵時刻守住自己不要意氣用事、不要滿口胡言、我覺得有以下兩點可供參考：

1。我曾經在一張基督教的海報上看到這兩句說話；我也將它放在我WhatsApp頭像上，時刻提醒自己：「知識不會讓人看到神，謙卑才會。」

沒有一顆謙卑的心，在不會看到神之外，也不會看到自己的錯誤，更不會看到別人值得學習之處。一顆謙卑的心帶着包容、檢討，通常會拉着自己，讓自己不致走到衝動、失去理性的那一步。

2。我相信坊間有甚多尚方寶劍、秘笈，教你如何在氣頭上那一剎那，緊急剎車忍住。我覺得在就業上，這些技巧真的要好好先練習一下。有時只要簡單的先將注意力轉去深呼吸…將對方可能的無禮、強詞奪理或者明明犯錯，硬生生連同呼吸吞下肚。這短短的沉默（有些高手還可以帶點笑容）使自己有機會先退一步，讓彼此間騰出點空隙，歇息一下。再給予時間想想適當的處理方法。要是能打開自己的謙卑，事情就會很不一樣。

這麼多年，我在屢次衝動後的失敗中，學懂一件事；這便是在關鍵時刻急急去解釋，並不一定是最適當的做法。人與人之間的溝通，很多時候表情、肢體語言比所說的話，更能傳意。一個專注的神情，代表對事件的尊重。一個謙卑的笑容，代表對事情發展至此的抱歉。甚至輕輕一拍對方的肩頭，也可能比說一堆解釋，更能夠將局面淡化下來。

所以與其在那一刻，心中轉100個圈，想將這件事解釋完又解釋。又明明對方已經不耐煩再聽，仍要一次又一次的表示錯不在自己 ….我覺得更加可行的做法是不要再說任何話，讓沉默將事情先降溫。

可以等對方心情好一點的時間，輕描淡寫的去解釋一下。或者更高的氣度，是帶着包容，大家齊齊向前看好了。

如果真的去到一個地步，覺得都是忍無可忍，決定要拍枱離場的話，那最好將這最後的動作，好好地包裝，然後離場。真心假意都好，總得多謝後才結束這賓主關係。事實上在同一個行頭內，再見面的機會甚高。與其結下一個仇人，令他日後一有機會就報復你，不如等大家再見面的時候，仍然能笑笑再續前緣。

所以職場上，入場步伐：求職、面試、入職固然要有姿態。然而更重要的是離場的風度。現時很多離職的人都寫一封簡單的感謝信給上司。雖然有點做作，但不失為日後再見留一條後路。

作者簡介：



時美真博士

專上院校校長、電台教育節目主持

