嶺大學童快樂指數微跌　疫下逾三成半學童感學業壓力傷害家庭幸福

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所昨日（27日）公布，2021/2022學年香港學童快樂指數為6.77分，較上年度微跌0.08個百分點。研究團隊指，疫情令學童所面對的壓力普遍上升，尤其是學業壓力，但同期學童生命教育指數亦有所上升，快樂指數跌幅比預期好。



研究團隊今年3月收集16所小學和9所中學，共1989名小學學生、1504名中學學生及150名老師問卷。結果顯示，學童整體快樂指數為6.77分（10分為滿分），較上學年的6.85分跌1.17%。其中14歲學童的快樂指數最低，僅6.15分，最高是9歲學童，達7.7分。研究團隊指，愈高班煩惱愈多考驗愈大，而欺凌事件則多集中於低年級，呼籲老師和家長留意。

2021/2022學年學童快樂指數為6.77分，較上年度稍跌。（資料圖片／鄭子峰攝）

生命教育影響學童快樂指數，生命教育指數包括關愛、智慧、堅毅和行動等指標。20/21學年受疫情影響，探訪、訪客活動、藝術活動等被逼取消，學童生命教育指數下跌。至於21/22學年，校內生命教育指數由3.81分回升至3.87分（5分為滿分）。研究團隊指，學校的生命教育指數回升，有利穩定學童快樂指數，其中授課、研討、探訪等活動對學童亦有顯著效果。

學業壓力使快樂指數降 建議家校加強生命教育

雖然生命教育指數愈高的中學，學生快樂指數愈高，但研究指出學業壓力的負面影響遠比生命教育效果大。學業壓力會使快樂指數下降，分別有36%和15%學童感覺來自學業和課外活動的壓力很大，抵消生命教育對學童快樂指數的正面作用，更傷害家庭幸福感。

此外，調查有約12%的學童表示不同意活在世上很有價值，較上次調查再高1個百分點。另外有約8%學童不同意有足夠的時間做自己喜歡的事情。研究指出，餘暇對學童快樂指數提升幫助很大，學童若有更多餘暇就會覺得活在世更有價值。

研究團隊建議學校和家庭加強生命教育，例如學校可活用唱歌、藝術、話劇等教學方法進行生命教育、加強教師生命教育的培訓、加強支援家長等。而家長亦可多與孩子溝通和分享，尊重孩子的觀點和私隱，以提升他們的自信心和快樂。研究團隊強調，雙親彼此關係是影響學童快樂成長的最重要因素。