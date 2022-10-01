國慶｜港多間大學及專上院校舉行升旗禮　教大、恒大數百師生參與

為慶祝十一國慶，本港多間大學及專上院校今早分別舉行升旗禮。其中私立大學香港恒生大學，今早於校園內舉行升旗儀式，出席人士包括該校管理層、教職員及學生等。

至於香港教育大學今早亦於大埔校園舉行升旗儀式，出席的包括教大校董會副主席陳浩華博士、校董會成員、管理層、教職員和學生逾120人，並由教大學生負責升旗。陳浩華表示，今年是首次與師生一同出席大學升旗禮，深感榮幸，認為在國慶日舉行升旗儀式，饒富意義，令人欣喜。



▼10月1日 香港教育大學及恆生大學國慶73周年升旗儀式▼



教大表示，該校於每周一和特別日子，包括元旦、七一香港特區成立紀念日以及國慶日，均會舉行升旗儀式，而每個上課日亦會於校園內升掛國旗、區旗及校旗。

教大學生升旗手吳學軒表示，升掛國旗時不能過快，要與區旗及校旗保持相應速度，需要訓練及協調。該校法國國際導師 Kimberley Charleville指出，在法國亦有國慶典禮活動，以往多在電視上觀看，今年在港工作，是首次在現場參與國慶升旗儀式活動。

本港多間專上院校，今早亦有師生參與校內的國慶升旗儀式。即睇各校升旗圖片。

▼10月1日 中文大學國慶73周年升旗儀式▼



▼10月1日 香港大學國慶73周年升旗儀式▼



▼10月1日 嶺南大學、都會大學國慶73周年升旗儀式▼



▼國慶升旗禮情況▼

