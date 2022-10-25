港大推會計數據分析課程　言語及聽覺科學正名言語及語言病理學

香港大學將於周六（29日）舉行本科入學資訊日，是疫情以來首次回歸本部舉行。港大將於2023-24學年推出工商管理學學士（會計數據分析） 新課程，以更貼近全球數據化及大數據越來越普及的趨勢，課程強調與會計和商業領域相關的數據分析技能的重要性，以培養具有會計知識和數據分析技能的未來商業領柚，



另外，理學士（言語及聽覺科學）課程改名為理學士 （言語及語言病理學），以更切合課程和相關實習訓練的多元化發展，學生畢業後即可獲香港言語治療師公會認可，可馬上執業。



香港大學將於周六（29日）舉行本科入學資訊日，是疫情以來首次回歸本部舉行。（資料圖片）

根據特許公認會計師公會2020年發佈的《面對未來：2020年代的財會職業》報告，掌握先進技術和大數據將成為會計行業所需的最重要技能之一，為貼近行業趨勢，港大於2023-24學年將推出工商管理學學士（會計數據分析） 新課程，除了教授學生會計專業知識，為考取專業會計師資格做好準備外，亦要求學生修讀最少六科編程和數據分析學科，以提升學生在數碼轉型經濟環境下的競爭力。

工商管理學學士 （會計數據分析）將與工商管理學學士（會計及財務）共用同一個聯招編號（JS6781），學生入學註冊後再作出選擇，而工商管理學學士（會計及財務）的收生6科中位數為38分，而英文科及數學科的分數會有1.5倍的加乘。

香港大學將於周六（29日）舉行本科入學資訊日，是疫情以來首次回歸本部舉行。（馬煒傑攝）

陳謙麗提到2021 年工商管理學學士（會計及財務）畢業生的平均收入24,000至25,000 元，預計工商管理學學士（會計數據分析）畢業生的薪資範圍將相近甚至更高。（馬煒傑攝）

課程總監陳謙麗表示學院正安排工商管理學學士（會計數據分析）課程獲得香港會計師公會、澳洲會計師公會、英國皇家特許管理會計師公會等專業機構的認證，有信心可以順利取得。她又提到2021 年工商管理學學士（會計及財務）畢業生的平均收入24,000至25,000 元，預計工商管理學學士（會計數據分析）畢業生的薪資範圍將相近甚至更高。

另外，理學士（言語及聽覺科學）課程將於2023-24學年改名理學士 （言語及語言病理學），理學士（言語及語言病理學）課程總監陳文琪指是為了更突出課程在言語及語言病理學專業知識的傳授，並表明課程是培訓專業的臨床言語治療師。她提到學生畢業後可立即獲得香港言語治療師公會認可，可馬上執業，面對市場人手嚴重短缺的情況，所有學生畢業後均可成功就業，平均月薪更達約34,000元，就業情況非常理想。

理學士（言語及聽覺科學）課程去年的收生6科中位數為36分，陳文琪指課程會着重於學生的面試表現，「要好想做言語治療師」，課程中會有超過300小時實習，將涉及對小朋友、成人及長者的治療，所以面試時亦要表現到樂於做義工幫助別人的決心。

不少長者在新冠康復後有吞嚥困難情況轉差等長新冠後遺症，五年級學生馮穎文表示，課程有大量的實習機會，而她正於老人院實習，為有吞嚥困難的長者作出治療；而四年級學生甄多加正為讀寫障礙的小朋友提供治療。

香港大學將於周六（29日）舉行本科入學資訊日，是疫情以來首次回歸本部舉行。而在資訊日舉行前，校方將於27及28日分別舉行英語的非聯招及聯招入學講座與中文的聯招入學講座，重點介紹大數據的相關課程。