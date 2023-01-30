恒大研國安教育變主修科　校長何順文：或以非授課方式研習

恒生大學本學年推出憲法、基本法及國安法課程，供學生選修。校長何順文指正研究如何變為主修科，並增加必修項目，不過不一定會以授課模式教學，可能會以非授課方式研習。



另外，校方今年將開設「文化遺產管理文學碩士」及「公共政策及風險治理社會科學碩士」兩個授課式碩士課程，不過學士課程將不會加開。



恒大本學年推出憲法、基本法及國安法課程，供學生選修。校長何順文在今日（30日）傳媒茶聚時表示，正研究如何變為主修科，亦研究增加必修項目，不過不一定會以授課模式教學，可能會以非授課方式研習。

他又稱，正研究如何在學科中加入基本法、國安法及憲法的元素，亦會舉辦展覽、講座等，增加學生的認識。

何順文指正研究增加必修項目，不過不一定會以授課模式教學，可能會以非授課方式研習。（馬煒傑攝）

增加兩項授課式碩士課程

何順民表示，由於中六生人數下跌，恒大今年無加開學士課程，不過就增加了授課式碩士課程，包括「文化遺產管理文學碩士」及「公共政策及風險治理社會科學碩士」。他指恒大至今共設有26個學士課程和14個碩士課程，共有475名學生修讀碩士課程，預計來年增加新課程後將有約600名碩士生。新教學大樓創意人民館已於去年年底完成地基工程，預計將於2023年底竣工。

何順文又指恒大會加強與牛津大學、哈佛大學、加州大學等合作，每年可派學生去讀暑期課程，以協助學生擴闊眼界和具備跨文化視野，參與學生更可獲恒大資助部份費用，完成課程後將會與恒大社群分享學習體驗。