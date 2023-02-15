中大教授疫下研發「翻轉在線實驗室」　遙距控制機械臂在家做實驗

經歷三年疫情後，線上教學模式漸趨普及，亦促進教育創新。香港中文大學工程學院機械化與自動工程學系的韓東昆教授與團隊，在疫情爆發初期，面臨學校暫停面授課授，期間研發出「翻轉在線實驗室」，團隊由零開始設計及組裝12隻機械臂，讓學生即使安在家中亦能實時做實驗，遙距控制機械臂。韓東昆形容經驗難得：「在線實驗課程能有效訓練同學，如果讀工程唔識郁手去做嘢，咁一定唔得。」



「在線實驗室」受同學們歡迎

韓東昆教授表示，2020年在疫情期間，考慮到同學們不能到校上課，故研發出「翻轉在線實驗室」。他解釋，理念是讓學生透過「翻轉（Flipped）實驗室」指南，預先觀看實驗短片備課，並透過 「在線（online）實驗室」，實時操作機械臂繪畫簡單圖案。他形容課程反應熱烈，「好多同學都好鐘意，覺得比起理論堂好玩好多。」

韓東昆指，在研發過程中須經過反覆的試驗和實驗，才能正式應用在課程教學上，給予同學們使用，「真係由零開始，我哋經歷過好多個OT，先敢畀學生去用。」

遙距實時調整機械臂

而「翻轉在線實驗室」的特別之處在於，學生所操控的機械臂並非虛構，而是借助跨平台遠程控制技術，學生在家可使用個人電腦控制校內實驗室的電腦，對機械臂進行實時調整和控制。韓教授亦指，「在線實驗課程能有效訓練同學的能力，如果讀工程的同學唔識郁手郁手去做嘢，咁一定唔得。」

「翻轉在線實驗室」的特別之處在於，學生所操控的機械臂並非虛構，而是借助跨平台遠程控制技術，實時操作機械臂繪畫簡單圖案。（鄧康翹攝）

冀未來應用在海外學術交流上

縱使疫情逐漸緩和，學校亦恢復面授課堂，但韓東昆教授冀將來能把「翻轉在線實驗室」應用在海外學術交流上。他表示，目前已與英國一所學校合作，通過「翻轉在線實驗室」進行海外連線，讓兩校的學生能遙距交換控制對方實驗室的機械臂，促進兩地學術及文化交流。此外，韓教授更精益求精推出專業版的「翻轉在線實驗室」，在當中加入了自動評估學生表現和自動清潔畫板的功能。

技術員Martin亦提及，在機械臂開發初期仍遇上不少問題需要解決。（鄧康翹攝）

技術員：新科技的研發能有效減輕工作量

技術員Martin亦提及，在機械臂開發初期仍遇上不少問題需要解決，由於機械臂數量有限，故每次課堂上只限三十個學生能同時上課，每三人為一組，輪流操作一隻機械臂，在畫板上畫出簡單圖案。

Martin表示，在剛開始接近一年的時間，由於當時仍未研發出自動清潔畫板的功能，故每次都需要依靠人手進行清潔，「有時畫到都已經唔知畫緊咩，個畫面太亂，我哋就要自己用布刷將佢抹返走。」他認為新科技的研發能有效減輕工作量。