港大首辦入學獎學金嘉許禮近200新生獲獎　總金額達$6000萬

香港大學昨日（6日）舉行首次「港大入學獎學金嘉許典禮」，向近200名2022學年入學、在學術及非學術範疇有卓越表現的新生頒發獎學金，涉及獎學金約6,000萬港元。嘉許典禮由署理校長王于漸教授主禮，一眾得獎學生除了對獲獎表示欣喜，部分得獎者更表示會將部分獎學金留作到外地交流之用，以增廣見識，拓闊眼界。



港大首辦「港大入學獎學金嘉許典禮」 表揚近200位卓越表現新生。（港大提供圖片）

是次典禮頒發多個獎學金，包括40個名「明德學子」獎學金、文憑試考獲佳績的「文憑試Top 1% 獎學金」，嘉許在非學術範疇有傑出成就學生的「Non-Academic Talents獎學金」等。

修讀社會科學學士（政治學與法學）及法學士雙學位的羅銦霆獲頒9萬元獎學金。來自基層家庭的羅銦霆與家人居住在一個細小房間，一直以來都在睡床上溫習和做功課，認為「在香港這個知識型社會，只有讀書充實自己，才可改善生活」，終憑住堅毅精神努力讀書，最終順利入讀心儀已久的香港大學。

她表示會將部分獎學金，留作到外地交流之用，將來打算加入NGO運用專業知識，幫助情況跟她相若的小朋友。

就讀工商管理學學士 （國際商業及環球管理）一年級的黃俊明（Maurice），是其中一位文憑試Top 1% 獎學金的得主。他畢業於香港華仁書院，他感謝母校的栽培以及老師和同學的支持，未來計劃到歐洲國家作海外交流，期望可以了解西方國家的生活和文化，對將來從事跨國企業或有一定幫助。

港大署理校長王于漸致辭時表示，港大致力在校園為每位同學締造理想的學習環境，不論他們來自香港或是海外，讓他們盡情發揮潛能，校方提供各種資源協助，讓同學實現抱負，給予獎學金，嘉許他們的領導才能、為社會所作出的貢獻，以及學術上的突破成就，以爲獎勵。