搶狀元︱港大醫學院推傑出醫科學人計劃　醫科尖子可提早一年畢業

香港大學李嘉誠醫學院修訂及更新其內外全科醫學士課程，並將於2023/24學年逐步進行，其中將推行「傑出醫科學人」計劃，為學科中最頂尖學生提供彈性學習路徑，包括可選擇將於三年級的增潤學年濃縮在一及二年級同步進行，於5年內完成課程畢業或另選研究途徑；亦可於6年內完成課程後，選擇申請獎學金繼續修讀博士學位，完成後亦有機會加入港大醫學院擔任臨床助理教授。



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港大醫學院今年就修訂及更新其內外全科醫學士課程為「內外全科醫學士140課程」，並將於2023/24學年逐步進行，以更彈性的學習路徑吸引更多尖子修讀。

現時醫學院學生一般需修讀六年，首兩年為臨床前課程，接著一年的增潤學年，及三年的臨床課程。增潤學年中所有三年級學生需自主學習，根據個人興趣和志向自行策學習活動，包括可選擇到海外學府修讀額外增插學位，而過去五年共374人獲得額外學位，當中213人獲得額外碩士學位。

港大醫學院指，將於2023/24學年在內外全科醫學士課程開設新學習方向，名為「傑出醫科學人」，是專為成績優惠的尖子學生而設，輔以國際體驗、交流機會、獎學金及宿舍住宿，提供更靈活的修業途徑以供選擇，以配合學生的發展路向。

「傑出醫科學人」計劃的學生可選擇在第一和第二學年同時傷讀增潤學年，將原來修讀六年的課程內容濃縮於五年完成，學生可自行選擇不同的修業活動，包括學術研究、海外交流、社會或人道服務等，並可於課程的第三學年開始修讀臨床課程，以於第五學年修畢醫科課程，適合有意提早完成課程的學生。

對於希望繼續進修的學生，亦可選擇在亦年制中第三年的增潤學年修讀港大醫學院的醫學研究碩士課程，而當學生完成內外全科醫學士及醫學研究碩士課程，再外加一年的實習後，學生可獲得港大醫學生的經濟支持在世界各大學攻讀博士學位，其後更有機會加入港大醫學院擔任臨床助理教授。

「傑出醫科學人」沒定名額 料一年有20-30名學生合資格

醫學院院長劉澤星指作出修訂是因為留意到一路有不少學生成績特別好，能力亦較普遍學生高，所以提供彈性的課程路徑讓他們選擇，他又強調不會單以成績決定學生能否參與，亦要視乎學生的決心與毅力。副院長梁嘉傑補充指「傑出醫科學人」沒有指定名額，預計一個學年會有20至30名學生符合資格。

港大醫學院增添創新醫療科技教學設施，包括虛擬解剖台及虛擬實景設備等，有助醫學生可透過模擬環境了解人體結構及進行模擬手術操作。另外內外全科的四年級學生亦可獲發手提超聲波儀器，連接手機或平板電腦即可使用，有助學生熟習操作。醫學院亦透露正與醫管局研究推出實習醫生助理培訓課程，旨在讓學生於最後一學年擔任實習醫生助理，為期49個星期，實地學習部分醫療程序，預計可於2026年或2027年正式推行。