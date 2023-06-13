創科獎助建網上平台　為兒童義補　有學生期望把科研成果商業化

今屆「創新科技獎學金」頒獎典禮於今日（13日）舉行，嘉許25位在創科方面的本地大學優才。其中有獲獎者深感疫情下社會需要，善用言語治療知識幫助低收入家庭兒童；亦有獲獎者接觸生物科技後，試將研究結果深入淺出轉化讓大眾了解。



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疫情停課創網上平台 為低收入學生義務補課

就讀香港大學言語及聽覺科學系的沈寶恩兼職補習導師，疫情期間無奈停課。正是這個契機讓她創立網上平台「Bon Speech Studio」及推出「疫境同行義補活動」，聯同一班義工同學為低收入家庭學生補習，助他們準備小五及小六呈分試，照顧他們的學習需要。

沈寶恩表示，透過在網上平台的互動和遊戲教導小朋友講故事，既能激發兒童的創意思維，亦能配合不方便帶兒童參與面授課程的家長。她表示，「義補」活動已進行三年，幫助了逾200名兒童和40個低收入家庭，親自見證學生語言系統的成長和進步，讓她感受到自己做的事情很有意義。

沈同學稱「最主要是將理論實踐」，盼將創新科技與言語治療融合，以善用掌握的知識，配合科技讓更多患者受惠。她即將前往澳洲悉尼大學進行為期四個月的研究，期望使用「VR」（Virtual Reality）技術為腦創傷病人打造一個模擬真實溝通場景，幫助他們練習說話和對答技巧，使患者安坐家中亦可得到遙距專業治療。

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研究鼻病毒助初創公司把「早期鼻咽癌篩查」推至市場

中文大學生物化學系的蔡鹿怡則注意到在第五波疫情期間，本港幼稚園及小學爆發多宗「鼻病毒」感染個案，故在上年（2022年）暑假於香港兒童醫院進行比較三株「鼻病毒」傳染性的研究。她表示，研究成果多以學術論文發表，較難驅動大眾主動閱讀這類文章，因此她期望把研究成果轉化爲能被大眾使用的「產品」，幫助大眾了解和建立信心。現時她正協助初創公司Take2 Health研究如何把「早期鼻咽癌篩查」推至市場，成為大眾都能使用到的技術，有助鼻咽癌患者及早發現、求醫就診。

蔡鹿怡說，現時政府着重STEM教育，開放很多創新科技的工作坊給學生參與，同時投放愈來愈多資源為科研人員提供支援。故她鼓勵對科學有興趣的同學能選讀及入行，並把「讀sicence都可有好出路」的訊息帶給大眾，有助本地培養更多科創人才。